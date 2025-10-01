Aquellos que odio

Comencé a leer "Los Enemigos", de Kiko Amat, porque su incendiaria premisa hizo que me resultase un libro de autoayuda: "Un ensayo sobre cómo sobrevivir al odio y aprovechar la enemistad". Siempre he creído que yo no tengo procesos de animadversión tan intensos, y es cierto, hay que ser un necio disciplinado para caerme verdaderamente mal, pero obviando rencillas personales, yo no odio fácilmente. Esto no quiere decir que yo sea una hermanita de la caridad, admiro la capacidad del autor para defender con uñas y dientes aquello que es, pienso que el odio es un sentimiento enamorado de la dignidad. Lucha por ella y van de la mano.

A mí me cuesta mucho defender lo que soy, porque no tengo claro qué estoy defendiendo exactamente, o de quién. Mi antipatía es contenida y huidiza, está enjaulada como un animal nocturno, se manifiesta en silencio y distancia. Tengo una gran tendencia al ostracismo voluntario por lo que hago oídos sordos a mi instinto. Mal hecho, lo sé, pero ustedes no se hacen a la idea de lo extraña que puedo llegar a ser. La armadura contendiente que me separa de ser una niña feral es la autoconsciencia. Que irónico, amar la soledad y afirmar que yo no odio.

Amat ofrece una clave para acotar nuestra identidad: “Soy lo que soy porque no soy eso”. Es cierto, no soy una líder autoproclamada, ni mucho menos soy su rebaño (seré un perro verde pero jamás una oveja). No soy alguien que necesite demostrar la personalidad, ni que la confunda con desvergüenza. No soy una de esas personas que dice entender mejor que nadie cómo funciona el mundo, pero en realidad nunca intentan entender nada. No soy nada de eso, pero no les odio por serlo. Tal vez por ello soy feliz.