Nel 2012 entamaba en Corvera la iniciativa "Veranu Lliterariu", una actividá de puxu y animación a la llectura de lliteratura infantil n'asturianu.

"Veranu Lliterariu" buscaba, yá dende la so primer edición, averar y dar a conocer una muestra, mesmo de los autores como de la producción lliteraria n’asturianu dirixida al públicu infantil. L’actividá, d’asistencia llibre y gratuita, consiste n’alcuentros ente escritores y tolos neños que quieran asistir. Cada escritor acerca y cuenta una de les sos producciones lliteraries a los rapacinos n’alcuentros d’una hora de duración que, poles sos característiques, dan en ser distintos y únicos.

"Veranu Lliterariu" ye una actividá, organizada pola Casa de la Llingua / Serviciu de Normalización Llingüística de Corvera, que se desenrolla tolos llunes de xunetu y agostu nel salón d’actos del Centru Sociocultural de Les Vegues, n’horariu de 11:30 a 12:30 hores. Nos alcuentros muéstrase la diversidá y pluralidá de la lliteratura asturiana d’anguaño.

Na edición d’esti añu 2025 estos alcuentros llegaron a la so décimo tercera edición na que participaron, xunta’l que firma estes llínies, escritores como: Eita Martino, Vitu Pintado, Pablo Fraile Dorado, Daniel García Granda, Xelu García Morán y Nanu González.

Esta actividá de promoción a la llectura ente los más pequeños, pionera y referencial nel ámbitu de la lliteratura asturiana ta, después de trece ediciones, más que consolidada gracies, per un llau al altor y bon facer de tolos autores que pasaron pelos alcuentros nestes ediciones y, per otru llau, a la perbona asistencia de neños y neñes a toes y caúna d’estes sesiones lliteraries infantiles veraniegues.