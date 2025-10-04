Patrimonio o chiringuito

En política no siempre se trata de estar de acuerdo, pero sí de estar a la altura. El PSOE planteó una moción sensata y urgente, nacida del trabajo interno y de la escucha a las demandas del tejido asociativo y de entidades culturales: crear un Plan de Conservación del Patrimonio de Castrillón y un Consejo Municipal que lo gestione, abrir los colegios al conocimiento de nuestra historia común y evitar que se pierda lo que nos define. La respuesta del PP fue un portazo acompañado de desdén: "No vamos a montar un chiringuito para que se entretengan ustedes ni vamos a ir a los centros educativos, porque eso es adoctrinar", respondió la edil responsable del área.

Nada retrata mejor la ligereza con la que hay quienes entienden la política cultural que confundir la protección del patrimonio común con un "chiringuito". Además de una falta de respeto es una confesión de ignorancia. Chiringuito es lo que se monta en verano para tomar cañas, no lo que se propone para defender la memoria de un concejo. Pero claro, es más fácil ridiculizar que asumir responsabilidades.

Lo grave no es solo el tono displicente. Lo grave es la idea de que proponer trabajar en proyectos pedagógicos sobre la importancia del Castillo de Gauzón en la historia de Asturias o del Devónico de Arnao como un enclave único en Europa, sea "adoctrinar". Adoctrinar es imponer dogmas; educar es transmitir la herencia común para que las nuevas generaciones sepan quiénes son y de dónde vienen. Negarse a entender eso es condenar a nuestro municipio al olvido.

El patrimonio no es un lujo ni un capricho de eruditos. Es una inversión en identidad, en turismo sostenible, en cohesión social.

Quien lo desprecia, desprecia también las oportunidades que de él se derivan: empleo, actividad económica, orgullo de pertenencia. El PP ha preferido la ocurrencia fácil, el chascarrillo del "chiringuito", a comprometerse con lo que debería ser una prioridad política elemental: conservar lo que nos queda antes de que desaparezca.

La pregunta, entonces, es sencilla: ¿qué teme el PP? ¿Que la ciudadanía se organice en un Consejo Municipal y tenga voz en la gestión del patrimonio? ¿Que los jóvenes de Castrillón descubran en la escuela que su concejo es más que un polígono industrial y una sucesión de festivales de verano? Tal vez lo que incomoda al PP es que la cultura empodera o que la participación ciudadana nos fortalece como municipio. Y eso no se controla tan fácilmente desde un despacho, si no que obliga a ser algo más que un mero amanuense que toma nota.

El patrimonio y la historia no se borran con declaraciones altisonantes. Pero sí se pueden dejar morir de abandono. Y ese abandono, cuando se disfraza de sarcasmo, duele doblemente porque convierte en burla lo que debería ser orgullo. Las vecinas y los vecinos de Castrillón no merecen que su memoria se reduzca a un chiringuito de titulares, merecen respeto, compromiso y capacidad.

En Castrillón, el PP ha dejado claro que su proyecto cultural cabe en un eslogan: "Menos patrimonio y más ocurrencias". Cuando el lugar donde se forjó la Cruz de la Victoria sea solo una mera nota a pie de página o Arnao un escombro turístico, entonces descubriremos la verdad más incómoda: que el verdadero chiringuito no estaba en la moción del PSOE, sino en la política del PP.