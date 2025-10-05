Talento y salario emocional en el Avilés de la I+D

En un mundo donde la innovación y la velocidad de adaptación son moneda corriente, captar talento se ha transformado en uno de los grandes desafíos para las empresas. En este nuevo escenario, quien capta talento primero y mejor, gana una ventaja difícil de igualar frente al competidor. Y es en ese momento en el que se encuentra la ciudad de Avilés, como polo de atracción de talento.

Porque el talento no solo cubre vacantes: impulsa la innovación, mejora la productividad y transforma el futuro de las organizaciones y los lugares donde se asienta. En sectores como tecnología, salud, energía o finanzas, la demanda de profesionales altamente especializados supera ampliamente la oferta. Y eso ha derivado en una guerra abierta, donde las mejores empresas no esperan que el talento las busque: van tras él. Las nuevas tendencias en el mundo del empleo miden los niveles de satisfacción de esos talentos a través del salario emocional, donde la flexibilidad para compactar la jornada en función de las necesidades, la localización, poder trabajar desde casa –independientemente de que sea en su residencia habitual o vacacional– o desde la oficina con total libertad, y contar con medidas que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral acaban por convertirse en prioridad.

Avilés se ha ganado la marca de ciudad de la innovación, pero ahora debe pelear por asentar se en esa posición. En los departamentos de recursos humanos de las empresas los incentivos y beneficios sociales al trabajador tienen un peso indiscutible a la hora de captar y retener talento.

El contenido del "qué ofrecemos" en una oferta de trabajo es clave para conectar mejor con el candidato y captar y retener su talento con mayor facilidad. Por eso, es muy importante aplicar soluciones personalizadas, nacidas de la comunicación entre empresa y empleado; en este caso, entre la ciudad y sus nuevos ciudadanos. El "café para todos" tiene los días contados –en todos los ámbitos– y está demostrado que aquellas empresas [ciudades] que conectan con el empleado [ciudadano] serán más eficaces en la captación y retención de talento. Facilitar la vida al empleado [o al ciudadano] tiene una peso fundamental en su motivación para quedarse en esa organización [o ciudad].

Facilitar el bienestar físico y mental, lograr una integración cómoda y segura al recién llegados, generando incentivos para prolongar su estancia pueden ser favorables tanto en el mundo de las organizaciones empresariales como en el de las ciudades.