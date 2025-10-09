Excelente y bienvenido siempre el IES de Corvera en Los Campos

El día 23 de octubre de 2025 se cumplen 30 años de la masiva concentración popular para reivindicar en el Ayuntamiento el instituto de Corvera en Los Campos. El día anterior 22 de octubre fue convocada, con una circular anónima, la asistencia al día siguiente en el Ayuntamiento con la siguiente petición literal, en letra mayúscula, de la cual conservo un ejemplar: "Vecinos y vecinas, acudid todos al Ayuntamiento mañana, lunes, día 23 de octubre de 1995, a las ocho y media de la mañana, para apoyar la iniciativa municipal de ubicar el futuro instituto de Corvera en el Colegio Público Campos II".

El 19 de septiembre de 1991, el desaparecido periódico La Voz de Asturias informaba que el Ayuntamiento de Corvera estaba buscando terreno para construir un instituto de enseñanza secundaria dentro de su término municipal. Aunque no estaba decidida aún su localización, las previsiones municipales apuntaban al poblado de Los Campos.

El 2 de noviembre de 1991, Corvera reclamó un instituto ante los organismos correspondientes. Las importantes inversiones anunciadas por el director provincial del entonces Ministerio de Educación y Ciencia para la zona de Avilés no parecían incluir el proyecto de construcción de un nuevo instituto para Corvera.

Tras un largo proceso de gestiones, el 2 de octubre de 1995 dicho ministerio aceptó construirlo en Los Campos, con el apoyo del ayuntamiento y los vecinos de esta zona, aunque los vecinos y padres de alumnos de Las Vegas lo reivindicaban por el mayor número de habitantes. Ese mismo día, a las ocho de la tarde, tuvo lugar un debate en el centro sociocultural de Las Vegas, auspiciado por el Club de LA NUEVA ESPAÑA, que no modificó la decisión sobre su ubicación.

Así, el 13 de noviembre de 1995, el director provincial de Educación, José Luis Montes, mantuvo una reunión con las APA’s de Corvera y con el alcalde, Víctor Manuel Álvarez León, que presentó el proyecto definitivo del instituto de Corvera en Los Campos.

El impulso del complejo educativo de Los Campos comenzó con la decisión tomada por unanimidad, en el pleno del 2 de julio de 1970, presidido por el alcalde Francisco Fernández, de iniciar las gestiones para comprar una finca en Los Campos y construir dos colegios de EGB y un instituto de enseñanza secundaria. La esperada inauguración ya fue por el alcalde Alberto León Fernández del colegio denominado Campos uno de 16 aulas el 27 de noviembre de 1974 y la inauguración también por el mismo alcalde del nuevo colegio Campos dos el 9 de febrero de 1977, que fue cerrado tras 18 años de funcionamiento para rehabilitar el edificio y establecer el Instituto de Enseñanza Secundaria de Corvera, culminando así el proyecto iniciado en 1970, y el comienzo tan deseado se inauguró con el curso educativo 1996-97.