La salud mental, un desafío colectivo en Avilés

Cada 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Me tal, una fecha para mirar de frente una realidad que atraviesa hogares, aulas y empresas, y para sumar voluntades hacia una atención digna y eficaz del bienestar emocional de la ciudadanía.

Con el propósito de visibilizar y reivindicar la importancia de la salud mental desde el Partido Popular de Avilés impulsamos un coloquio abierto bajo el lema "Hablemos sobre Salud Mental". Fue un espacio cercano y participativo, un verdadero foro de diálogo donde nos escuchamos con respeto, compartimos miradas y experiencias y recordamos que la salud mental debe ser prioritaria en la vida y, por supuesto, en la agenda pública.

El éxito de la convocatoria, más allá del interés intrínseco del tema, se debió en gran medida al nivel de los ponentes. Contamos con D Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra director del área de Salud Mental de HUSA, referente internacional y pionero en la implantación en España, y en nuestra villa, del modelo comunitario de atención a pacientes graves conocido como "Modelo Avilés"; con Aitana González, psiquiatra de HUSA y responsable del equipo de intervención en crisis, cuyo trabajo sitúa la prevención del suicidio, al ser la primera causa de muerte no natural en nuestro país, en el centro de las prioridades; y con Gemma Mateo, psicóloga de AFESA (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias).

A todos ellos, mi felicitación por la brillantez de sus aportaciones y mi sincero agradecimiento por sumarse a este acto conmemorativo. Quiero asimismo poner en valor su entrega cotidiana y la de tantas instituciones y entidades sociales que, como AFESA, mejoran la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias y cuidadores, cuyo propio "autocuidado" debemos fomentar y garantizar.

Debemos asumir que, como individuos, colectivo y como instituciones, somos parte del problema y de la solución. No podemos desentendernos del compromiso con los demás ni de la responsabilidad compartida que como sociedad nos corresponde, porque "sin salud mental no hay salud".

Recientes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, junto a diversos estudios de salud pública, alertan de que al menos un 34% de la población, es decir una de cada tres personas, sufre o ha sufrido algún trastorno mental a lo largo de su vida, siendo las mujeres las más afectadas, con una prevalencia hasta dos veces mayor que la de los hombres.

Estos datos nos recuerdan que la salud mental es un reto global y colectivo que exige escuchar sin estigmas, empatizar y desplegar políticas públicas que garanticen acceso equitativo, profesionales suficientes, medios adecuados, recursos comunitarios y dispositivos residenciales cuando sean necesarios.

No basta con suscribir pactos: siendo útiles, no son suficientes. Hace falta un compromiso real que se traduzca en presupuestos reforzados y una financiación justa entre instituciones. Hoy faltan recursos, hay déficit de atención e inversión en pacientes prioritarios y persiste una coordinación insuficiente entre los ámbitos sanitario, social y comunitario.

Por eso, nos permitimos reivindicar, al menos, las siguientes medidas: refuerzo de las plantillas de salud mental con ratios transparentes, objetivos de reducción de listas de espera con plazos realistas de primera atención, atención prioritaria en casos de riesgo y seguimiento de evolución de pacientes; junto a una mayor dotación de personal para que el dispositivo del equipo de intervención en crisis (EIC) pueda operar en Avilés 24/7.

Y, como no, blindar el "Modelo Avilés" con financiación estable y plurianual, extendiéndolo si es posible al resto de la red de atención sanitaria, porque este sistema nos ha demostrado que otra forma de atención psiquiátrica es posible: más cercana, más humana y eficaz. De ahí que, resulte necesario convertir y extender esa experiencia exitosa en una política sostenida para nuestra ciudad y para toda Asturias.

Por último, conviene recordar que la salud mental no se cura en soledad: se construye con apoyo, comprensión y comunidad. Hablar y escuchar con respeto –sin juzgar– salva vidas. Hablemos de salud mental, porque estamos ante un desafío social común.