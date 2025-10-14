A favor de la manifestación que reclama la la supresión del peaje del Huerna

Asturias volverá a alzar la voz para exigir algo que es de justicia: la supresión del peaje del Huerna (AP-66).

No podré estar físicamente porque a esa misma hora estaré en Corvera, en la gala de conmemoración del Día de la Mujer Rural, en el Teatro de la Lechera.

Gala convocada con anterioridad a la manifestación, entiendo al Presidente Barbón cuando dice que para él lo primero es Asturias porque a mí me pasa lo mismo con Corvera, estoy convencido que me corresponde estar en Cancienes en una gala muy especial de reconocimiento a mujeres del mundo rural, sin duda se merecen que esté con ellas y lo haré con mucho gusto.

Aunque no esté presente en la manifestación, mi apoyo a esta causa es total. Porque acabar con el peaje del Huerna no es solo una reivindicación económica: es una cuestión de dignidad y de futuro para Asturias.

Durante décadas, este peaje ha sido una losa para miles de asturianas y asturianos, para nuestras empresas, transportistas y familias.

Todo el mundo sabe que la concesión del peaje debería haber finalizado en 2021, pero se prorrogó hasta 2050 en una decisión política que hoy sabemos que fue irregular y contraria al derecho europeo, tal como ha señalado la Comisión Europea.

Esa prórroga fue un error histórico que condenó injustamente a Asturias a seguir pagando por una infraestructura más que amortizada. Digo esto para aclarar y poner en contexto histórico la situación actual, en política como en la vida es importante saber donde se está y a donde se quiere ir y también por supuesto el origen de las causas que explican la situación actual.

No obstante, prefiero no profundizar más en el debate político porque creo que ahora el objetivo es la unidad en lograr el fin del peaje y luego que cada cual saque sus conclusiones

Mi opinión es que el actual Gobierno del Principado, y en particular su presidente, Adrián Barbón, han asumido este asunto con valentía y determinación. Han dicho con claridad que llegarán hasta donde haga falta para defender lo que es justo. Porque esta no es una causa de partidos, sino de territorio, de justicia y de respeto a nuestra tierra.

Creo que también conviene recordarlo: el Gobierno de España actual no es responsable de esta situación, sino que heredó una concesión prorrogada por decisiones de otro tiempo.

Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de abrir el diálogo, acatar el dictamen europeo y poner fin de una vez a este peaje injusto. Creo que el actual Gobierno de España debe afrontar esta situación desde la perspectiva política, de la buena política, de la que afronta la realidad ofreciendo soluciones a los problemas, se ha abierto una ventana que abre la opción de suprimir el peaje, es el momento de que la política resuelva esta situación.

No seamos ingenuos ni caigamos en la demagogia, ¿es posible suprimir el peaje?, creo que sí, ¿es costoso?, pues de serlo, en ese caso supone una oportunidad de demostrar el compromiso con esta tierra, en cualquier caso hay que intentarlo y hacerlo ya mismo.

La Alianza por las Infraestructuras del Principado con el impulso del Presidente Barbón ha sabido canalizar ese sentir común con un manifiesto claro, que reclama la supresión del peaje y la bonificación del 100 % mientras se completa el proceso legal. Es el momento de que todas las instituciones y la ciudadanía empujen en la misma dirección.

Mi opinión personal es que Asturias está viviendo un tiempo nuevo en cuanto a avances en sus infraestructuras y comunicaciones: el AVE, la variante de Pajares, la tarjeta Conecta, el plan de cercanías que debe modernizar nuestra red de ferrocarril, el crecimiento de vuelos y pasajeros en aeropuerto…

Todo eso ha sido fruto de una gestión comprometida y de una visión clara de futuro del Gobierno de Asturias.

Y por eso, si se me permite la expresión, la eliminación del peaje del Huerna debe ser la guinda del pastel, el paso definitivo para romper el aislamiento que durante décadas nos ha limitado. La mejor Asturias, la Asturias del futuro se construye con decisiones valientes desde el presente.

Me uno, por tanto, al manifiesto y al sentimiento colectivo que este viernes se expresará en Oviedo. Porque Asturias no pide privilegios, pide justicia. Y porque ha llegado la hora de decir alto y claro: basta ya de pagar por lo que ya es nuestro. Supresión del peaje del Huerna, ya.