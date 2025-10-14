Sin justicia no hay paz

Este mes mi colaboración lleva título de "sampler" propio de música urbana de los 80, con origen en aquel rap combativo de la época, en Estados Unidos. Juan, perdóname el anglicismo pero hay cosas que sólo pueden referirse por su nombre conocido, no sé si esta palabra está en estudio por la Real Academia de la Lengua, ni idea. Estos días en los que parece que hay atisbos de cordura, parece que se está hablando de un plan de paz en Oriente Próximo, al leer sobre ello en prensa o ver noticiarios, automáticamente me empezó a saltar el "sampler" el No Justice-No Peace (no me lo tengas en cuenta, Juan). Pues así es, espero que todas las partes que han tenido a bien sentarse a negociar no olviden que negociar supone no imponer, sino consensuar, acercar posturas, pensar en que no vuelva a repetirse: Para ello es necesario dar justicia a víctimas, intentando suavizar el dolor y que no torne en odio que lleve a futuras situaciones como la vivida. Me conformo con hablar de suavizar, porque sería una utopía que la familia de los israelíes masacrados en Octubre de 2023 olviden. Me conformo con que se reflexione y se tenga grandeza, porque los palestinos arrasados en sus casas y sin tener techo ni un futuro a corto plazo, no se les puede pedir tampoco la utopía de abrazar al ejecutor. Pido a quienes llevan las negociaciones, a quienes intermedian, que lleguen a un punto de encuentro presidido por entendimiento y dar justicia a todos, sólo así podrá hablarse de paz. No dejan de ser palabras, pero que la reflexión no quede sin hacer, es todo tan complicado, ya les comentaba en mi colaboración del mes pasado los dilemas y contradicciones que me producen unos y otros, siendo ambas partes víctimas de sí mismas y de la amoralidad de quienes les guían.

Hoy también quiero hablar de este Avilés nuestro. La verdad es que me gusta mucho la descubierta de la muralla que puede verse al final de la calle La Muralla entroncando con El Muelle. Además, con esta entrada tan discreta que dispensa Avilés a los que llegan por primera vez y que he oído tantas veces, donde la calificación de fea se queda corta. A poca distancia de esa entrada, se llega a esta parte que les digo y ahí se ve la descubierta de la muralla y me saca una sonrisa como avilesino. Sigan quienes nos mandan con estas iniciativas, que sean bienvenidas.

Pero de la alabanza también paso a la crítica. Me refiero al lamentable estado a medio acabar del entorno de la estación de autobuses. Me resisto a llamarla con aquella petulante denominación de Intercambiador Modal de Transporte, que la primera vez que lo oí y además localizado en Avilés, creí que nos habían obsequiado con una nave espacial. Además de haber sido unas obras eternas, no alcanzo aún a ver qué es lo que finalmente se va a hacer. Se hablaba de que se pondría una gran marquesina, que a estas alturas brilla por su ausencia. A ello añadir que el firme, por el que circulan está en estado lamentable y por allí ni hay maquinaria para adecentarlo, ni se le espera. Pasas por allí y parece un poblado del oeste, porque como te pille volumen de tráfico la polvareda es digna de los efectos especiales de un spaghetti western. Ruego a nuestros dirigentes, también a los servicios técnicos como funcionarios y al servicio de todos, sean diligentes y responsables. No creo que ninguno de estos señores consienta en su vivienda que ejecutadas obras, quede todo a medias, seguro que serían exigentes. Por favor, que estamos hablando de la casa de todos, de la ciudad de todos. Algún día dedicaré mi colaboración a pensar en alto sobre esa absurda ajenidad que mantenemos de todo aquello que al final es nuestro (el edificio donde vivimos, la ciudad en que habitamos, el dinero público….). Por no decir, qué han hecho con la parada de taxis que tenía la estación de autobuses y tren, me imagino que estos currantes del volante estarán "contentos".

Hasta aquí el compartirles pensamientos y hablarles en alto. Juan, menos mal que tienes hilo directo con la Santina y sabes cómo pedirle, sigue siendo necesaria. n