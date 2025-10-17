Ricardo Darín y Andrea Pietra, los dos, mano a mano, cuando hacen "Escenas de la vida conyugal" se desparraman sobre las tablas del Niemeyer como si fueran dos estrellas de rock en pleno éxtasis. Son enormes, gigantes. Ellos solos, las palabras de Bergman y una escenografía impresionista (una cama, un sofá, unas botellas de whisky) –nada más– cuentan el auge y caída de un matrimonio burgués consumido por el tiempo y lo hacen como si nada, como si fuera tan fácil. "Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral". Lo escribió Peter Brook hace muchos años y lo hizo para certificar lo que es importante en una representación escénica y lo que no lo es.

Darín y Pietra abrieron su estancia en Avilés el miércoles y estarán hasta el domingo: cinco noches, cinco llenos absolutos. Y un público enardecido desde el primer momento. Verlos juntos en la escena del estudio de él (cuando él está en caída libre y ella, sin embargo, "espectacular") se ha convertido ya en uno de los momentos más felices de mi historia particular como espectador: la verdadera catarsis que Aristóteles buscaba cuando hace dos milenios y pico se puso a explicar qué es y qué no es el teatro.

"Escenas de la vida conyugal" es la versión escénica de la serie de televisión que Bergman dirigió a comienzos de los setenta: salía Liv Ullman y se llamó "Secretos de un matrimonio". El cineasta sueco dijo de aquella obra: "Tardé dos meses y medio en escribir estas escenas y toda una vida en experimentarlas". Y le salió una obra maestra que cobró forma de obra de teatro a primeros de los 80. En los 90, Norma Aleandro, la directora de Darín y Pietra, fue Mariana ella misma. "La soledad es absoluta: es una ilusión engañarse pensando lo contrario", concluye el personaje de Juan en el momento de su caída más profunda. Y ahí es cuando se cae el teatro al completo. Una bomba de aplausos.