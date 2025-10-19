Inteligencia artificial para potenciar el talento humano

Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Esta misma semana se celebraba en la ciudad un foro de la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar los pasos que se han dado en torno a la gobernanza digital, que no es otra cosa que mejorar la relación de la Administración con el ciudadano en la nueva etapa tecnológica que se abre con la inteligencia artificial. Anticiparse a las necesidades del ciudadano, validar en menos tiempo las consultas u ofrecer respuestas en un lenguaje sencillo y transparente son solo algunas de las oportunidades que se abren para este tiempo de la inteligencia artificial (IA). El debate sobre las máquinas que adelantan a la inteligencia humana está más que superado, y hoy la ventaja principal de la IA es que permitirá ahorrar esfuerzos en tareas repetitivas que consumen mucho tiempo mientras que el profesional [de carne y hueso] podrá dedicarse a labores de mayor valor añadido.

Ese incorporación de las competencias digitales, en cualquier medio en el que suceda, implica la necesidad de nuevos perfiles profesionales y son los graduados en Historia o Filología los que deberán adaptarse [o incorporarse] a las empresas tecnológicas. Hacen falta personas formadas para el nuevo escenario de la IA y todos los profesionales se encuentran en condiciones de optimizar esas competencias. El reto consiste en conocer cómo utilizarlas bien y concretar lo que es susceptible y lo que no de incorporar la IA. Contar con una tecnología capaz de replicar cómo funciona nuestra mente es un punto de inflexión para el mercado laboral, a todos los niveles, no solo en la Administración pública. En apenas dos o tres años, las inteligencias artificiales que antes consumían horas en realizar determinadas tareas, ahora son capaces de completarlas en unos segundos. Los expertos llaman a cambiar la forma de pensar y aprender a relacionarse con estos nuevos sistemas. Desde el smartphone del que hacemos uso en nuestra vida diaria, al ascensor inteligente con el que nos encontramos en unas vacaciones. Es la realidad que se impone. "O te subes a este tren, o estás fuera", insisten los especialistas.

También esta misma semana, hablando de competencias digitales, los responsables de la Universidad Nebrija, ya dejaron claro, nada más conocerse que el Gobierno del Principado había dado luz verde a la implantación de su proyecto académico para Avilés y al de la Alfonso X el Sabio en Oviedo, que las competencias digitales marcarán también su apuesta por formar talento y dinamizar la oferta educativa en la ciudad. El rigor, la calidad de su oferta académica y la innovación son los pilares fundamentales de la enseñanza del grupo Nebrija, por ello, son previsibles las oportunidades que acompañarán al proyecto en la ciudad.

Volviendo a la inteligencia artificial, recuerdan los ‘gurús’ de esta tecnología que ha venido para quedarse, que la máquinas de vapor no se monetizaron hasta que pasaron cien años de su implantación. Sin embargo, con la IA en menos de diez años el impacto ya ha sido mayor. Y esa transformación digital ha de iniciarse por las personas. Igual que en la Administración pública, la intervención humana no desaparecerá, la IA en la enseñanza permitirá además impulsar nuevos espacios de trabajo, optimizar espacios de trabajo cotidiano o resolver problemas siempre desde la óptica de que la personas pueda llegar a tomar mejores decisiones, no que la máquina las tome por él o ella.

En la era de la tecnología cobran fuerza, como en otras épocas, las ideas. La IA en inventora en tanto que es capaz de desarrollar nuevas soluciones, pero no se le puede considerar creativa. Disponer de ordenadores cada vez más potentes redunda en el objetivo de realizar esas tareas repetitivas en menos tiempo, pero también abre las puertas a una mayor productividad con un propósito: el de ser más creativos e innovadores, dando más valor a lo que se hace, a las ideas. En definitiva, su uso servirá para reforzar el valor de lo que la mente humana puede llevar la mundo de la digitalización. El gran salto tecnológico viene, precisamente, de ganar la carrera algoritmo y que ninguna máquina sea capaz de frenar planteamientos novedosos y disruptivos de la mente humana, más bien al contrario, que logre potenciarlos. La mejor inversión con la IA, igual que en el mundo académico, es aprovechar el talento humano para ser mejores en cómo resolver un problema o una tarea. Lo positivo es hacer convivir a ambos sistemas. No pidamos tampoco que la IA sea perfecta cuando nosotros como humanos no lo somos.