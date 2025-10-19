«Yo lo que quiero es irme a Francia» Tragicomedia escrita y dirigida por Elisabeth Larena y protagonizada por María Galiana, Ana Mayo, Alicia Armenteros y Nieve de Medina. Teatro Palacio Valdés 17 de octubre de 2025

"Yo lo que quiero es irme a Francia" tiene algo de "La vida en un hilo" y un mucho de "Cuento de Navidad": la muerte no es el final, la muerte se transforma en una estación de la vida dolorosa que arrasa con la vida mal elegida. Es la primera tragicomedia de la actriz Elisabeth Larena que, de normal, es actriz, pero que aquí, en el espectáculo que se estrenó antes de anoche en el teatro Palacio Valdés, en Avilés, fue la dramaturga y también la directora. La directora de una espléndida María Galiana pasada por la tristeza nevosa de un señor Scrooge victoriano que se ha escapado a un futuro tan turbio como la posguerra civil. En este sentido es que se emparenta a "La vida en un hilo", la comedia aquella de Edgar Neville que hace prospección de futuro con un "y si hubiera pasado que…"

María Galiana reina sobre la escena con el poderío que dan sus noventa años en el mundo. Sale al telón de boca y, como un acotador, centra el motivo de la fábula que va a suceder en cuanto se levante el telón. Y allí está ella dirigiéndose a los espectadores que se dejan embrujar. "Ah, y yo estoy muerta". Larena escribe su espectáculo y se centra en el reconocimiento de la parte más joven de elenco: quiénes son ellas, por qué asisten a ese funeral… todo ello, bajo la mirada viva de una Pilar recién muerta. Y hay diálogos en off -muy en off- que de tan off asustan al personal. Cuando las dos jóvenes (Mayo y Armenteros) se hacen con el drama todo cobra el sentido debido. Y ahí es donde María Galiana se hace gigante. La tragedia se descubre cuando la fábula alcanza la anagnórisis, que es como Aristóteles llamaba al reconocimiento, al momento en que las referencias al señor Scrooge y a Neville se cruzan.

El espectáculo, de Contraproduccións, comenzó su carrera en Avilés: una apuesta por una escritora novel, pero con el apoyo ferviente de una de las más grandes de la escena: María Galiana conmueve cuando llega la tragedia y embruja con la comedia. Y eso lo cobró con mil aplausos avilesinos. Ahora, a seguir.