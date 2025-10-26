Opinión
El teatro como museo urbano
El modelo de éxito de promoción de las artes escénicas en la ciudad como punto de encuentro y de proyección de la cultura
Si el cine puede operar como un museo alternativo que preserva y comunica narrativas culturales, históricas y estéticas sobre las ciudades donde se desarrolla, el teatro es para Avilés el agente que hace funcionar la trama urbana como si se tratara de un museo. En torno a las artes escénicas, la villa ha apuntalado un ecosistema vivo que permite al espectador recorrer sus calles, sus historias y, en definitiva, su imaginario colectivo. Y es así porque la que en han dado en denominar como capital de los estrenos se ha hecho un nombre en el panorama nacional generando una identidad en torno a la costumbre de ‘ir al teatro’.
En Avilés, el viernes (y, ahora, también sábados y domingos) es día de teatro, de pasos acelerados hacia la lucida fachada neobarroca de Manuel del Busto –a veces bajo la lluvia–, y de análisis posteriores del espectáculo con mesa y mantel de por medio o con una velada frugal en buena compañía. Aprender (y disfrutar) del teatro es beber de las fuentes más básicas para cualquier aprendizaje, pues otorga la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico, al obligar al espectador a analizar la información que se le presenta sobre el escenario y comprender las conexiones entre las ideas que allí se exponen. En la era actual, donde la información es abundante y a menudo confusa, el pensamiento crítico se convierte en una habilidad fundamental para evaluar opciones de manera objetiva, hallar soluciones creativas a problemas, discernir entre información confiable y desinformación y sintetizar de manera efectiva datos.
Al mismo tiempo, el teatro ofrece un espacio seguro para explorar y expresar una amplia gama de emociones además de ofrecer una oportunidad para relajarse, reír y disfrutar del proceso creativo. Y ese espacio que funciona a modo de sala de "entrenamiento" de los estrenos de cara a la gira posterior, además de recibir a grandes profesionales, ha generado una afición entre el público avilesino que es digna de admirar cada noche con la sala hasta la bandera. Lo heterogéneo de las obras que acoge han hecho de la villa y de su teatro un punto de encuentro y de proyección de la cultura. n
