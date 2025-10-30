El derecho a decidir

Madrid y Andalucía externalizan casi todos los abortos a la sanidad privada concertada, perpetuando una desigualdad territorial que pone en cuestión la neutralidad del sistema público.

Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad son tan elocuentes como preocupantes: Madrid y Andalucía, ambas comunidades gobernadas por el PP, concentran casi la mitad de los abortos practicados en España y el 99% se realiza en clínicas privadas concertadas. Aunque estas intervenciones son gratuitas para las mujeres al estar financiadas por la sanidad pública, el hecho de que los hospitales públicos no las integren plenamente envía un mensaje nítido: el derecho existe, pero su ejercicio se delega por motivos ideológicos.

El aborto, conforme a la Ley Orgánica 2/2010, reformada por la Ley Orgánica 1/2023, no es una concesión moral, sino un derecho sanitario fundamental vinculado a la salud sexual y reproductiva. La norma obliga a las administraciones a garantizar un acceso seguro, universal y gratuito, así como a proporcionar información veraz, anticonceptivos y educación sexual. Sin embargo, la realidad demuestra que la aplicación del derecho depende del código postal y del color político del gobierno autonómico. La igualdad formal, sin efectividad práctica, se convierte en una ficción jurídica.

El derecho a interrumpir el embarazo es una decisión íntima, compleja y dolorosa, que pertenece exclusivamente a la mujer afectada. Ni la Iglesia, ni los jueces, ni los partidos deben inmiscuirse en esa esfera de libertad individual. Cuando la moral se disfraza de política sanitaria, se traiciona la esencia misma del Estado constitucional, basado en la autonomía personal y la dignidad humana.

El discurso conservador se envuelve en la defensa de la ‘vida’ pero ignora, con notoria hipocresía, la vida de quienes ya han nacido. Las doctrinas que proclaman proteger el feto callan ante la pobreza infantil, la exclusión social o la precariedad laboral de las madres solas. Esa moral selectiva y anacrónica es incompatible con una sociedad moderna que pretende garantizar derechos, no tutelarlos desde un púlpito.

El ejemplo más claro es el de Eva, una joven de 28 años de un pequeño municipio madrileño. Acude a su centro de salud tras confirmar un embarazo no deseado dentro de las primeras ocho semanas. Allí le informan de que en su hospital público no se practican abortos por objeción de conciencia del personal, y la derivan a una clínica concertada a más de 150 kilómetros. Las demoras administrativas hacen que llegue al límite del plazo legal. Mientras tanto, Ana, en una gran ciudad donde los hospitales públicos sí practican abortos, resuelve el procedimiento en pocos días. Ambas gozan del mismo derecho, pero su acceso depende de la geografía política.

Este contraste desnuda una realidad incómoda: la ideología de los gobiernos autonómicos puede vaciar de contenido un derecho legalmente reconocido. La objeción de conciencia colectiva, las trabas burocráticas o la ausencia de medios públicos son estrategias sutiles que erosionan la libertad real de las mujeres, especialmente de las más vulnerables.

La ley busca un equilibrio entre la protección de la vida potencial y el respeto a la autonomía femenina. Reconoce el valor del feto, pero prioriza la decisión consciente de la mujer, estableciendo plazos, procedimientos y garantías médicas que armonizan ambos intereses. No obstante, ese equilibrio se rompe cuando la Administración convierte un derecho en una carrera de obstáculos.

Prohibir o restringir el acceso al aborto no lo elimina: solo lo empuja a la clandestinidad. Los ejemplos históricos lo demuestran. Antes de la legalización, las mujeres con recursos viajaban a Londres, mientras las de clases humildes se veían abocadas a prácticas peligrosas e inseguras. La historia no puede repetirse.

La libertad de decidir sobre el propio cuerpo no necesita tutelas morales, sino políticas públicas que garanticen igualdad efectiva. La justicia social se mide también en los derechos que se ejercen sin miedo, sin culpa y sin barreras. Por eso, el aborto no debe ser tratado como un tabú, sino como un acto de responsabilidad personal y de coherencia democrática.

En una democracia madura, la neutralidad institucional es la única garantía de libertad individual. Convertir los derechos en concesiones ideológicas es retroceder décadas en materia de igualdad. Y cuando la sanidad pública se somete a la moral religiosa, no solo se daña la autonomía de las mujeres: se erosiona la propia esencia del Estado de Derecho.