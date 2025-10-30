Juno: cuidar y ser cuidado

Juno (2007) es una película dirigida por Jason Reitman y escrita por Diablo Cody que, con tono entrañable y humor irónico, narra la historia de un embarazo adolescente. No podría ser de otra forma, la joven protagonista, su imaginario y su notoria personalidad dictan por completo la naturaleza de la cinta. Juno representa la espontaneidad, la autenticidad y el caos vital, en contraposición con Vanessa, la madre adoptiva de su bebé, antagonista paralela que encarna el modelo de estructura familiar correcta, pero vacía y aséptica. Una mujer de carácter planificador que intenta sostener sola un matrimonio sin amor.

El lenguaje estético de cada personaje resulta muy significativo: Juno habita lugares acogedores de colores cálidos, vorágines de objetos curiosos y divertidos, en los que cada elemento está personalizado. Vanessa, por otra parte, reside en una casa con una preciosa fachada, cuyo interior se ciñe a tonalidades neutras que envuelven una decoración minimalista impecable. En la pared hay enmarcadas algunas fotos de la pareja, sonriente y vestida de blanco. Sin una sola imperfección a la vista. Dedica una pequeña habitación (que debe estar cerrada) llena de pósters, guitarras y películas que acota el espacio de Mark, su marido, como una nostalgia adolescente que éste debe reprimir porque ya no tiene lugar en su vida.

Juno y Vanessa utilizan corazas distintas para afrontar una situación compleja: en un extremo está la rebeldía y en el otro la contención. Juno rechaza a Pauli Fleeker (el padre biológico de su bebé), un chico bueno y tranquilo, por sus propias inseguridades, no reconociendo el amor en la estabilidad. Vanessa lucha por mantener a Mark en un molde en el que no encaja, creyendo que la resignación hace al cariño.

En ambas, el embarazo y la maternidad catalizan una transformación hacia la madurez y el amor auténtico, que sólo pueden alcanzarse a través de la honestidad y la lucidez emocional, no siendo una cuestión de edad. Ni tampoco de sangre. Esta película nos habla de vínculos más allá de los lazos familiares. Personajes vitales como Fleeker, el padre y la madrastra de Juno, simbolizan la ternura y la lealtad que perseveran. Aquellas personas que nos cuidan y a las que cuidamos.