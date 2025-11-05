Reconocimiento a la Universidad Laboral

La Universidad Laboral está de plena actualidad no solo porque se celebran los 70 años del inicio de su actividad docente (1955-2025), sino porque la Asociación de Antiguos Alumnos se ha propuesto el reconocimiento por parte de la Unesco como bien de interés cultural mundial. Entre estos alumnos, varios de Avilés cursaron sus estudios de maestros, industriales, peritos e ingenieros, como compañeros míos de infancia: José Luis Generoso (Ingeniero), Adrián y su primo, peritos), Enrique que fue un excelente alumno y además responsable y entrenador de rugby (…).

El modelo educativo de la Universidad Laboral como lo viví, primero como educador y después como profesor y catedrático de Lengua y Literatura, tenía unas características muy originales y propias en relación con otros modelos educativos públicos, privados o concertados; era un modelo integrador vinculado a realidad asturiana hasta la crisis industrial de 1980. Además de integrador era innovador tanto por los elementos personales, no sólo profesores sino todos los miembros de la comunidad educativa: médicos y los enfermeros hasta las religiosas, como Madres Clarisas en las cocinas, hoy un simple reclamo turístico, y en las Siervas de Jesús en la enfermería.

Fue siempre una comunidad educativa al servicio de los alumnos. El mismo modelo educativo supuso una superación del tópico estudias o trabajas. Esto se mantuvo vigente mientras duró el internado, que suponía una forma de integración territorial; los alumnos procedían de todas las regiones españolas. En un principio, solo varones, compartían actividades extraescolares, culturales y deportivas, lo que suponía favorecer el conocimiento mutuo y el compañerismo. La formación cristiana estaba garantizada en libertad: sacramentos eucaristía, confesión y dirección espiritual.

El mismo edificio en su monumentalidad fomentaba el humanismo cristiano de inspiración jesuítica en la Ratio Studiorum. Este proyecto educativo se gestó en las Escuelas de Capacitación Social, según el modelo propuesto por el Ministerio de Trabajo, cuyo responsable era José Antonio Girón, quien conocía perfectamente los modelos educativos europeos de promoción de los jóvenes trabajadores.

El modelo educativo de la Laboral debe ser acotado desde 1955-1979. Porque los acontecimientos posteriores se enmarcan en medidas que se puede afirmar que cuestionaban el modelo educativo original. Y fue la administración pública quien cambió el proyecto autónomo. Se debe añadir, sin embargo, que a pesar de intentos de atacar el modelo educativo que hizo grande la Universidad Laboral, incluso por el abandono al que fue sometida por razones ideológico-políticas. Existe bastante información, como ha demostrado Miguel Capdevilla (RIP), quien ha estudiado el gran legado educativo y la importancia de La Universidades Laborales, especialmente la de Gijón, que supusieron un hito de transformación de la educación profesional integral transversal en España.