Opinión
Monstru L'Horru
El grupu de rap n’asturianu llevó a La Llechera el so primer discu: "Señales de Fumu".
Na cabera edición del alcuentru lliterariu "Versovera", cellebráu’l 7 de mayu nel teatru La Llechera de Cancienes, tuvimos la oportunidá de sentir, después de recital poniendo’l ramu al actu, al grupu de rap n’asturianu, "Monstru l’horru".
Pudimos esfrutar en direutu los ellí presentes de los temes incluyíos en "Señales de Fumu", el so primer trabayu discográficu, qu’inclui ocho cantares, con títulos como: "L’entierru", "El sudariu", "Fame", "Fíu d’un pueblu", "Llamada d’auxiliu", "Paxarina", "Sigui’l Camín" y "Postre". Estes ocho pieces dan forma a esti álbum de hiphop, nel que tamién suenen influyencies d’otros estilos, como’l reggae o’l rock. Too ello con unes lletres enllenes de crítica social.
Un d’esos temes de "Señales de fumu", "Fíu d’un pueblu", foi ún de los trés temes finalistes del XIV Premiu "Camaretá" al Meyor Cantar 2022, xunta con "Coral y maera d’Algaire" y "Como’l mar," de "Dixebra".
Comenta’l cabezaleru d’esti proyectu musical, el raperu Francisco Méndez, que s’animó a facer rap pa espardir la llingua asturiana ente’l públicu más mozu y tamién por pragmatismu porque s’alcontró más cómodu rapeando, atopó más facilidá pa falar de coses profundes y decatóse de que taba faciendo dalgo muncho más orixinal.
Esti primer discu de "Monstru l’horru" supón, amás, que la llingua asturiana vuelva a sonar nun LP de rap. Dalgo que nun pasaba dende la publicación de Conciencia Llibre de K-Nalón, en 2005. Con proyectos y discos como esti, la música n’asturianu espoxigay sigue abriendo camín a la nuesa llingua en xéneros musicales urbanos.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- La identificación de la víctima del "crimen de Reyes", la avilesina que se fue del mundo sin nombre en 1991: una desaparición, una puñalada y los restos mortales perdidos en el río Nalón
- Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir
- Una avilesina es trasplantada (con éxito) de riñón a los 86 años, el caso más longevo de Asturias: 'Antes no podía ni estirar dos sábanas