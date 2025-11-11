El grupu de rap n’asturianu llevó a La Llechera el so primer discu: "Señales de Fumu".

Na cabera edición del alcuentru lliterariu "Versovera", cellebráu’l 7 de mayu nel teatru La Llechera de Cancienes, tuvimos la oportunidá de sentir, después de recital poniendo’l ramu al actu, al grupu de rap n’asturianu, "Monstru l’horru".

Pudimos esfrutar en direutu los ellí presentes de los temes incluyíos en "Señales de Fumu", el so primer trabayu discográficu, qu’inclui ocho cantares, con títulos como: "L’entierru", "El sudariu", "Fame", "Fíu d’un pueblu", "Llamada d’auxiliu", "Paxarina", "Sigui’l Camín" y "Postre". Estes ocho pieces dan forma a esti álbum de hiphop, nel que tamién suenen influyencies d’otros estilos, como’l reggae o’l rock. Too ello con unes lletres enllenes de crítica social.

Un d’esos temes de "Señales de fumu", "Fíu d’un pueblu", foi ún de los trés temes finalistes del XIV Premiu "Camaretá" al Meyor Cantar 2022, xunta con "Coral y maera d’Algaire" y "Como’l mar," de "Dixebra".

Comenta’l cabezaleru d’esti proyectu musical, el raperu Francisco Méndez, que s’animó a facer rap pa espardir la llingua asturiana ente’l públicu más mozu y tamién por pragmatismu porque s’alcontró más cómodu rapeando, atopó más facilidá pa falar de coses profundes y decatóse de que taba faciendo dalgo muncho más orixinal.

Esti primer discu de "Monstru l’horru" supón, amás, que la llingua asturiana vuelva a sonar nun LP de rap. Dalgo que nun pasaba dende la publicación de Conciencia Llibre de K-Nalón, en 2005. Con proyectos y discos como esti, la música n’asturianu espoxigay sigue abriendo camín a la nuesa llingua en xéneros musicales urbanos.