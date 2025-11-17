Binomiu de música y bonsáis

Asistí convidada por dos veces a alcuentros nos que la música y la naturaleza se dan la mano nuna velada de guapura compartida. La primera foi en Pravia, nel marcu de la Fiesta de la güerta, cuando Manolo Peñayos, componente de Nuberu, me pidió presentar l’actu cultural "Binomiu música y bonsáis", nel que participaben él y Ramón Calleja, propietariu d’una inmensa coleición de bonsáis, que cuida na so casa en La Matiella (Carreño), de la que tresllado una bona muestra a Pravia nel pasáu mes d’agostu. La segunda vez que los acompañé foi la pasada semana, en La Matiella, onde celebramos un prestosu filandón: poesía, canciones, música, castañes amagostaes y sidra dulce. Una velada cargada d’emoción y allegría compartida; una invitación a reflexonar, a mirar, a sentir y a pasalo bien. Un diálogu intensu ente dos artes, los bonsáis de Ramón, la música de Manolo y les voces del coru "Luis Quirós" de La calzada (Xixón), que nos afalagaron con perguapos cantares. Y ye porque nun hai nada más grande que compartir momentos prestosos. Inda más porque tamos faltos de compañía, de confianza, d’amistá, d’amor y ye muncho de valorar cuando nos alcontramos xuntos nuna velada tan de nuesu: filandón-amgüestu.

Por un llau, la música de Manolo Peñayos, componente de Nuberu, con quien tantes veces vibramos y siguimos vibrando. Manolo ye ún d’esos artistes que consiguen qu’un acorde abra pasu a la emoción más pura; qu’una melodía despierte un recuerdu escaecíu o nos faga imaxinar un futuru más lluminosu. La so sensibilidá ye un camín abiertu al corazón de quien lu escucha. Pel otru llau, los bonsáis de Ramón Calleja, árboles en miniatura, que concentren la fuercia d’una viesca entera nun pequeñu espaciu de la so casa; una viesca d’árbolinos pequeños de distintes especies que nos inspiran belleza. Ramón lleva casi cuatro décaes entregáu a esti arte. Formóse con llectures, con observación y, sobre too, con pasión y entrega, dialogando cola naturaleza. Viaxó hasta Xapón pa perfeccionar la técnica y participó nel mayor congresu que s’entama ellí, una preba del so compromisu y del so afán por entender la esencia de cada árbol más allá de lo visible. La esposición que pudimos contemplar na so casa ye testimoniu de sabencia y amor fondísimu pola naturaleza y pol arte del bonsái, una maraviya que tien sede en Carreño. Allí, tenemos la sensación de que viaxamos hasta Xapón.

El bonsái ye muncho más que la so delicada apariencia. Árboles pequeñinos que lleven dientro un regueru de paciencia. Cada cana y cada fueya, cada florina, cada frutu fálennos d’un tiempu deteníu, d’un silenciu enllenu de vida; un diálogu ente la mano humana y la naturaleza, una eternidá que cabe nun tiestu. Ye un suspiru verde que nos recuerda la importancia de les coses pequeñes, de la constancia, del mirar con atención y de caminar con pasinos lentos.

La música, pola so parte, avéranos direutamente a la emoción. Ye pallabra fecha soníu, memoria que priende recuerdos. Manolo Peñayos emocionónos otra vuelta coles sos notes, fízonos vibrar y respiganos y, toi segura, que los bonsáis también escucharon sollertes les notes y s’arizaron dende los raigones hasta l’arna, hasta les fueyes. Música de la buena, la de Manolo (Nuberu) y la del coru "Luis Quirós", de la que llega direutamente al corazón.

Y asina, col corazón encendíu, sentímonos amigos, que ye lo más grande; también saboriamos les castañes, y los manxares que nos preparó Marián y el mantecáu d’Angelita, to regáu con sidra. Gracies, a Manolo Peñayos y a Ramón Calleja, y a tolos participantes por facelo posible, y al grupu del filandón de Candás, que xuntes celebramos cada mes l’amistá y el cariñu de compartir recuerdos, y versos y otres tantes coses.