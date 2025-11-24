Terminología de los vínculos: Padres y dueños

Semanas atrás, leí con atención una polémica surgida en los comentarios de una recopilación perruna divertidísima. Aquel vídeo —por muy simpaticón que resultase— sirvió de excusa para la formación de un acalorado debate que enfrentaba a padres y dueños sobre qué puede considerarse —o no— un hijo, y si puede amarse como tal a algo que no lo es. La misma cuestión provocaba fuertes discrepancias entre aquellos que eran ambas cosas. Hablaré de “ser” y no de “tener” porque ser padres y dueños tiene muchos más matices que tener niños y animales.

Después de atender a las diferentes posturas, me pareció que había cierta jerarquía moral en cuanto a las palabras utilizadas para referirse a dichos roles. Para mí, estos términos definen la dinámica, no la intensidad. Cuando hay amor, parece que lo correcto es considerarse padre. Siendo emocionalmente coherentes, uno no se siente dueño de un ser querido, porque no lo considera un objeto. Una mascota no es una posesión porque no es reemplazable. El vocablo resulta incluso despectivo, pero hasta que no exista otro más tierno, de connotación afinada, es el que diferencia la naturaleza de relaciones en las que somos responsables del otro, para decidir qué es lo más afín a nosotros.

Lo cierto, es que estas dinámicas son, en principio, parecidas. Por ello tanta gente las conmuta. Durante muchos años, serás el eje central de un “otro” completamente inocente, vulnerable y dependiente. No hay conflictos porque no hay albedrío. El cariño es recíproco y constante. Esto es un pequeño periodo en la vida de dueños y padres, pero con los hijos este vínculo evoluciona. Los niños son del mundo y del tiempo, y caminan también de su mano. Los padres han sido guardianes, pero deben convertirse en mentores, manteniendo un fino equilibrio entre ambas vocaciones. Los hijos implican un complejo y determinante compromiso con lo que algún día será un adulto con sus propias ideas y rarezas. Un padre no debe creerse dueño.