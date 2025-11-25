La raíz de la violencia sobre la mujer

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, resulta inevitable llevar a cabo una reflexión no sólo acerca de la magnitud e importancia del problema, si no también de todo el trabajo que queda por hacer en este ámbito. Y es que pese a los muchos avances y estrategias que ya se han llevado a cabo con el objetivo de erradicar tan desagradable problema, al igual que en cualquier dilema de semejante calado, es necesario someter de manera periódica al pensamiento crítico las políticas que se implementan en este ámbito.

Tal vez por mi profesión, o por ser esta la respuesta más mediática, cuando se habla de violencia sobre la mujer, nuestra cabeza acude de manera inmediata al Código Penal, olvidando en ocasiones, que la respuesta judicial, pese a necesaria, es precisamente eso, una respuesta, una reacción a la cristalización del problema.

No es mi intención opacar el progreso realizado en la respuesta penal de este delito en concreto, pues es cierto que, en la actualidad, los tipos penales han integrado una mayor cantidad de conductas punibles o hechos típicos, que se corresponden con una problemática real, como las vejaciones impulsadas por ese grotesco sentimiento de superioridad o control por parte de varón sobre la mujer ligada a él por una relación de afectividad.

A día de hoy la respuesta penal también vela por la instrumentalización de personas especialmente vulnerables como pueden ser los familiares menores de edad de la víctima, habiendo incorporado igualmente, a través de la vía legislativa medidas de protección y apoyo posteriores al delito. Pero como señalaba en un principio, pese a la imperativa necesidad de esa respuesta una vez la violencia se ha materializado, como sociedad, no podemos conjurar una problemática tan compleja con unos cuántos artículos en el Código Penal, pues ello sería tanto como tratar de eliminar un árbol cortando sus ramas y no entrar en contacto con las raíces. Pues bajo mi humilde óptica, al igual que otros muchos delitos, la raíz de la violencia sobre la mujer nace de un problema educacional.

Entendiendo el que suscribe que ningún varón nace con la repulsiva creencia de tener control, o ser acreedor de sumisión sobre una mujer. Es por ello que, como sociedad, debería depositarse gran esfuerzo y atención en las fases tempranas de la educación, concienciando desde la etapa escolar de la gravedad del problema de la violencia sobre la mujer, inculcando en los más jóvenes los valores correctos y vigilando con atención que no se aparten de los mismos, y que así no anide en ellos la semilla que en un futuro podría brotar en otro caso más para el que fuera necesaria la aplicación de la legislación penal.

Pues al igual que una enfermedad, la misma se puede prevenir sin perjuicio de que de manifestarse, deba ser tratada. En conclusión, sin dejar de lado la importancia que tiene acudir a la vía judicial cuando sea necesario, se debe poner más atención en la prevención del problema, presentándolo a los más jóvenes en su etapa académica y de manera periódica para asegurar que crezcan con los valores adecuados y rechacen las actitudes, pensamientos y comportamientos que encarnan esta compleja problemática. n