Sesenta años del canal del río Narcea

El canal del Rio Narcea se inauguró oficialmente el 8 de marzo de 1965. El equipo de bombeo de agua está situado en Quinzanas, concejo de Pravia, y conduce el caudal hasta el pantano de Trasona a lo largo de 27 kilómetros, pasando por Soto del Barco, Castrillón, Illas y Corvera. Fue el proyecto hidráulico más avanzado de Europa en su tiempo para suministrar agua a la factoría Ensidesa, actualmente ArcelorMittal, asentada en la comarca de Avilés en los años 50 del siglo pasado.

La estación de bombeo dispone de bombas de más de 2000 hp. de potencia (caballos de fuerza) que pueden impulsar un caudal de 4000 litros de agua por segundo. La cuarta parte se destina a agua potable para la comarca de Avilés y la zona central de Asturias, potabilizada en el complejo hidráulico de la Ablaneda, en Corvera. De los 27 kilómetros de longitud, 17 discurren por canales y el resto por túneles, sifones y acueductos.

Desde comienzos del siglo XXI, el Gobierno del Principado de Asturias, en colaboración con los cuatro municipios por los que se asienta el canal, impulsó una ruta senderista cicloturista a lo largo del recorrido hidráulico, conocida como ruta del agua. En el año 2004, LA NUEVA ESPAÑA publicó un artículo mío sobre la rehabilitación de la antigua escuela de niños de Molleda –de la que fui alumno– para centro de interpretación de la ruta del agua y del cañón del Escañorio, siendo promotores de este magnífico proyecto, la mancomunidad turística de la comarca de Avilés, presidida por el alcalde de Illas, Alberto Tirador, y la corporación municipal de Corvera, siendo alcalde Luis Belarmino Moro.

El 6 de agosto de 2025 se inauguró la senda rehabilitada del Escañorio, de 300 metros de longitud, que conecta directamente con la senda del agua del canal del río Narcea. Tres años antes, el 24 de enero de 2022, el BOPA publicaba un decreto declarando la garganta natural del Escañorio del río Arlós en Molleda como espacio natural protegido del Principado de Asturias, bajo la figura de Monumento Natural. La administración y conservación de este monumento natural corresponde al Ayuntamiento de Corvera.

En 1998 sucedió un acontecimiento trágico en la parroquia de Molleda: Juan Ramon Álvarez, vecino de La Trapa, Molleda de ‘Riba’, más conocido por familiares y amigos como Juanín de Celia, estaba recientemente jubilado de la marina mercante, donde había pasado toda su vida laboral desde muy joven, tuvo la intención de pasar el canal por el túnel de La Reguera a La Ablaneda y pasó, pero desgraciadamente falleció, en el trayecto del túnel, ahogado.