Confundidos

Los conflictos laborales han de ser abordados con diligencia, para evitar efectos perniciosos en la buena marcha de cualquier empresa. El último registrado en el Ayuntamiento de Avilés, que ha desembocado en el cese del director de Recursos Humanos, lo que ha destapado es una guerra interna entre altos funcionarios que tal parece haber hecho saltar la caja de los truenos. El conflicto en el Consistorio ha permitido desenredar, al mismo tiempo, una madeja que hace tiempo pedía intervenir : la del convenio que regula las relaciones laborales del propio Ayuntamiento, que se renovará tres lustros después de que hubiera caducado, en 2011. Y entre tanta confusión, los intentos de la oposición municipal por fiscalizar la labor del gobierno únicamente se verán satisfechos en la comparecencia para explicar el contrato del agua. Ni la petición para solicitar a la Junta General del Principado que encomiende a la Sindicatura de Cuentas la realización de un informe específico sobre la gestión económica y contractual del Ayuntamiento ni la interpelación referida al último episodio de fuertes lluvias hicieron prosperar cualquier ánimo de autocrítica en el gobierno local, como bien hace la concejala de Festejos respecto a las luces de Navidad.

Como en los conflictos laborales, cuando las partes implicadas no logran exponer sus posturas con serenidad para comprender mejor su punto de vista e identificar dónde están los puntos de acuerdo y desacuerdo, encallan las vías probables de solución. Por eso, en ocasiones, se hace necesario buscar una tercera vía –como se hizo en el conflicto abierto entre los altos funcionarios del Ayuntamiento– para beneficiar a todos los implicados.

El proceso de resolución de un conflicto requiere del compromiso de los involucrados para no incumplir los acuerdos y seguir negociando hasta alcanzar la solución final, cuestión que parecen haber acatado a pies juntillas los socios de Cambia Avilés que no han abandonado el gobierno avilesino. Un plan de barrios –que, por cierto, no convence en todos los barrios– ha permitido volver a sellar la alianza para que Avilés tenga presupuesto en 2026, el más alto de los últimos años, aunque la apuesta principal venga del trabajo desarrollado por los de IU en una prospección, casi puerta a puerta, de las demandas principales de los vecinos de los barrios.

A Podemos se les queda escasa esa apuesta y PP y Vox no se la creen, porque echan en falta más partidas. A la vista de la situación en el tablero de juego municipal, ¿quién es el mediador/ a ante la divergencia de opiniones, valores o intereses en la gestión municipal? La cesión a Podemos de excluir a los trabajadores del cementerio de la futura ampliación de la empresa de Servicios Auxiliares tal parece más un trámite para activar la maquinaria y cumplir con los compromisos del pacto de gobierno –ahora solo con IU– que una voluntad expresa de sentarse a dialogar. Es evidente lo incómodo que resultan en algunos momentos de la vida municipal las comparecencias que acaban desarrollándose por la vía de la obligación, no del consenso.