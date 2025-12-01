Cellebróse n’Avilés la primer edición d’esti festival que festexa la bayura llingüística.

Aportó n’ochobre a Avilés "Festillingües", un festival que convidó a reflexonar sobre la riqueza del plurillingüismu y a esfrutar d'actividaes pensaes pa tolos públicos.

Entamó’l vienres 17, marcáu pola reflexón y l'alderique, con una charra de les creadores del proyeutu "Asturxules", la proyeición del documental 'De güeles a nietes. La tresmisión xeneracional del asturianu' y dos meses redondes con protagonismu pa les llingües minorizaes: una alrodiu de la IA y les teunoloxíes y otra sobre creación artística moza.

El sábadu 18 el festival abrióse a esperiencies más vivenciales. Pela mañana hubo un taller sobre la bayura llingüística, un foru de llingües y cultures, teatru de cai y la performance "Les verdaderes poses del home planta". Yá pela tarde, dos talleres: ún de creación musical pal públicu infantil y otru pa la improvisación de llingües, amás d’una conferencia sobre prexuicios llingüísticos y diversidá, una visita guiada teatralizada alrodiu de la figura de Marcos del Torniello y la "Folixa de les llingües y les cultures" (recital poéticu y actuación de Mestura).

El domingu 19, tuvo pensáu especialmente pa les families. Ufiertó propuestes participatives y cercanes, como: la proyección del documental "No se dice ye, se dice es. Represión llingüística na Asturies franquista" y el cuentacuentos pa la reciella "La curuxa Catuxa".

Nos díes 17, 18 y 19 d'ochobre el Palaciu de Campusagráu tresformóse nun espaciu vivu pal alcuentru, el diálogu y la folixa les llingües y les cultures, dando abellugu tamién al Mercáu de les Llingües y les Cultures.