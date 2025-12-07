En contra de la planta de residuos

El pasado día 27 de noviembre, tuvo lugar en el Pleno del Ayuntamiento de Soto del Barco la aprobación de una moción, votada favorablemente por unanimidad, en la que quedaba muy claro que el grupo de gobierno municipal, junto al resto de grupos de la oposición, están totalmente en contra de la instalación de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), así como de triturado de madera, en la antigua cantera del Sato, según se la conoce popularmente.

Lamentablemente, yo no pude asistir al mismo, ya que llevo unas semanas de baja, lo cual no ha sido óbice para que estuviera al tanto del desarrollo de los acontecimientos, pues la alcaldesa en funciones, así como el resto del grupo municipal, que están realizando una gestión del asunto extraordinaria, me han tenido al corriente en todo momento. Ante tal ausencia, quisiera, a través de estas líneas, dejar clara mi postura personal y como alcalde, ante tal iniciativa.

Unos días antes de presentar el proyecto y la solicitud para la instalación de la planta en cuestión, el promotor y su arquitecto vinieron a verme para presentarme el proyecto. En ese momento ya les advertí que mi posición era totalmente contraria a tal instalación por razones urbanísticas, medioambientales y de convivencia vecinal. No obstante, presentó el proyecto para su tramitación, la cual como administración pública que es el Ayuntamiento, no puede negarse a realizarla. Siendo el trámite procedente, al tratarse de un proyecto en un suelo urbanísticamente inadecuado y medioambientalmente peligroso, elevarlo al servicio de evaluaciones ambientales de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, para su estudio de implantación. Es precisamente en este momento de la tramitación en la que procede realizar las alegaciones oportunas para justificar lo inadecuado de su instalación en dicha ubicación. Este grupo de gobierno que lidero así lo ha hecho, contratando una asistencia técnica especializada en cuestiones medioambientales para realizar las alegaciones técnicas, así como el equipo jurídico municipal para las jurídicas. Asimismo, hemos tramitado y enviado a través de orbe decenas de alegaciones presentadas por los vecinos.

Expongo todo esto para dejar clara mi posición absolutamente contraria a tal instalación, así como ante malos pensamientos o comentarios interesados que pudieran producirse poniendo en duda nuestra defensa a ultranza de los intereses de todos los vecinos del municipio. Intereses que defendemos de la mejor manera posible con los recursos disponibles en la actualidad, porque quiero recordar a todos los críticos que no es lo mismo predicar que dar trigo.