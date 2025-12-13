Cena de empresa: cuando el espíritu navideño no exime de la responsabilidad laboral

En el entorno laboral, el mes de diciembre genera un fenómeno singular: la convivencia festiva entre profesionales que, por un día, abandonan el contexto formal para compartir mesa, brindis y un clima aparentemente distendido. Sin embargo, esta relajación no implica una suspensión del marco jurídico-laboral. Por el contrario, cada año los tribunales deben resolver conflictos nacidos precisamente en estas celebraciones, en las que se confunde la fraternidad navideña con una supuesta "zona libre de reglas".

La jurisprudencia reciente ha dejado meridianamente claro que las cenas de empresa, aunque se desarrollen fuera del centro de trabajo y fuera del horario laboral, se consideran actividades vinculadas a la empresa y, por tanto, sujetas a los deberes de fidelidad, respeto, dignidad y buena fe contractual. La quiebra de estos principios puede justificar incluso el despido disciplinario procedente. "La confianza tarda años en ganarse y solo unos segundos en perderse" (W. Buffett).

1. Sentencia del Tribunal Supremo, 31 de mayo de 2022: el insulto también es falta muy grave. El Alto Tribunal resolvió un caso paradigmático: durante una cena navideña un trabajador profirió insultos graves contra varios compañeros. La defensa alegó que los hechos ocurrieron fuera de la jornada y del centro de trabajo y, por tanto, no podían tener consecuencias disciplinarias. El Tribunal Supremo rechazó rotundamente este argumento y confirmó la procedencia del despido. El razonamiento jurídico fue concluyente: la conducta afectó directamente a la imagen de la empresa y vulneró los deberes básicos de respeto y convivencia profesional. El contexto festivo o el ambiente distendido no neutralizan la responsabilidad; la proyección reputacional de un trabajador hacia la empresa persiste en cualquier actividad organizada o promovida por ella. En consecuencia, el insulto –incluso fuera del horario laboral– constituye infracción muy grave cuando deteriora el clima profesional y daña el prestigio corporativo.

2. Acoso sexual en una cena de empresa: Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, 29 de junio de 2021. Un trabajador llevó a cabo conductas inequívocas de acoso sexual hacia varias compañeras durante la cena anual. Hubo tocamientos, exigencia de besos e incidencias verbalmente incómodas, que fueron denunciadas de inmediato ante la dirección. El Tribunal Superior de Justicia confirmó el despido disciplinario como falta muy grave. Recordó que la obligación empresarial de proteger la dignidad y la integridad de las trabajadoras opera en cualquier actividad vinculada a la empresa, dentro o fuera del centro de trabajo.

El fallo resulta especialmente relevante desde una perspectiva preventiva: las cenas de empresa no son espacios exentos de las normas de prevención del acoso. El deber empresarial de reacción y tutela —art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007— se mantiene íntegro, y la conducta del trabajador rompió de manera flagrante la buena fe contractual y el deber de respeto hacia la dignidad ajena.

3. La cena clandestina en el centro de trabajo: TSJ de Cataluña, 23 de julio de 2025. Un grupo de trabajadores organizó una fiesta no autorizada en un establecimiento de la empresa, consumiendo alcohol, utilizando bienes corporativos sin permiso e incumpliendo protocolos internos y medidas sanitarias. El TSJ de Cataluña avaló el despido procedente sin derecho a indemnización. Consideró que la actuación implicó una transgresión grave de la buena fe contractual, un abuso de confianza y un incumplimiento expreso de las normas internas. Estas conductas, aun fuera del horario laboral, representaron un riesgo para el patrimonio empresarial y una vulneración de la confianza depositada por la empleadora.

Autodefensa laboral en las cenas de empresa: pautas esenciales. A la luz de esta doctrina, conviene recordar algunas recomendaciones prácticas para evitar situaciones que deriven en conflicto disciplinario. Contexto: aunque la música y el ambiente relajado induzcan a olvidar el marco profesional, la presencia de mandos intermedios, responsables de recursos humanos y dirección aconseja prudencia. Todo comportamiento tiene impacto reputacional.

Consumo de alcohol: una copa puede relajar, tres pueden comprometer nuestra estabilidad conductual. La embriaguez nunca justifica comportamientos inadecuados ni atenúa su gravedad.

Evitar discusiones: la cena no es el foro apropiado para abordar quejas, tensiones o desacuerdos laborales. Un comentario desafortunado puede llevar a un conflicto innecesario.

Redes sociales: no se deben grabar vídeos ni hacer fotografías sin consentimiento. Contenidos aparentemente inofensivos pueden convertirse en pruebas documentales en un procedimiento disciplinario. Regla básica: si no lo subirías un lunes a las 9.00 h., no lo subas durante la cena.

Situación de incapacidad temporal: si el trabajador está de baja, debe valorar si su presencia es coherente con las limitaciones prescritas. Una actividad incompatible con el parte de reposo puede desencadenar sanciones. Retirada a tiempo: saber marcharse antes de que el ambiente se descontrole es una forma de protección laboral. La prudencia, en estos contextos, es un activo reputacional.

Las cenas de empresa, bien gestionadas, pueden fortalecer vínculos y mejorar el clima laboral. Pero ignorar los límites legales puede convertir una noche festiva en un problema disciplinario. En el Derecho del Trabajo, hasta el brindis exige responsabilidad.