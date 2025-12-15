El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón del pasado 28 de noviembre decidió por unanimidad conceder el título de Ciudadano Ejemplar a D. David Menéndez, vecino de San Martín de Laspra.

Ciudadano ejemplar

Según el artículo sexto de la ordenanza por la que se regula la concesión de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Castrillón, el nombramiento de Ciudadano Ejemplar, se otorgará como símbolo de gratitud y reconocimiento del concejo hacia aquellas personas o colectivos que hayan destacado en su trayectoria por algún motivo especial o con especial repercusión para el concejo.

Los vecinos y vecinas de San Martín de Laspra se suman con orgullo a la concesión de este título tan merecido que le otorga el Ayuntamiento de Castrillón a David Menéndez, miembro de una querida familia de San Martín.

David suma a su extraordinaria formación musical, repleta de matrículas de honor, una carrera internacional imparable que le lleva a los mejores teatros de nuestro país y del mundo, siendo el barítono español que más actuó en el prestigioso Teatro Bolshoi de Moscú.

Más allá de su prestigiosa carrera profesional, nosotros queremos destacar, sobre todo, sus irrompibles lazos con el lugar donde nació y creció; su apuesta por seguir vinculado a la formación de jóvenes talentos de nuestro municipio, impartiendo cursos de técnica e interpretación vocal; su implicación en las actividades culturales a las que se le invita desde el municipio, en definitiva, el mantenimiento de una vinculación estrecha con su concejo.

Todo ello, y sus innumerables premios nacionales e internacionales le hacen acreedor de su ciudadanía ejemplar y también del cariño y respeto de todo el mundo y especialmente de los vecinos de este pueblín donde nació.