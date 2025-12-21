Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: Un kilómetro de vías que parten la ciudad

El aeropuerto de Asturias recibió esta semana su pasajero dos millones. Fue un gijonés que viajaba desde Granada y que pensó que se trataba de "una cámara oculta" cuando le recibió a pie de pista el presidente del Principado, los responsables de la aerolínea y del aeródromo asturiano. Esa simbólica cifra que marca un hito en la historia de la infraestructura y confirma el avance de la comunidad en materia de conectividad aérea, también lleva a una reflexión acerca de otro tipo de conexiones vinculadas a esta comarca. Si el dato del pasajero dos millones consolida el crecimiento sostenido del aeródromo del Principado en los últimos años, no ha sido igual el avance con otras grandes infraestructuras que aguardan ya décadas a la espera de avances que no son sustanciales como los de aeropuerto, pero que sí presentan un carácter estratégico para la comarca.

El soterramiento de las vías de Avilés cerrará otro año aguardando avances. La alcaldesa de Avilés pedía a principios de año a la Delegada del Gobierno impulsar proyectos como la Ronda del Puerto o Ronda Norte y la orientada a eliminar la barrera ferroviaria. Al respecto, esta misma semana el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, veía un horizonte con más sombras que luces para ese proyecto. "Avilés no verá el soterramiento ferroviario antes de 2040", advirtió el responsable cameral.

Si desde el gobierno de Avilés se trasladaba en aquel encuentro con Adriana Lastra que aspiraban a que tanto la Ronda del Puerto como el soterramiento de las vías avanzaran de acuerdo con el calendario establecido, la decisión de acudir al Gobierno central para "estar en la línea de presionar", para que ninguno de los dos proyectos se pare, no ha perdido vigencia. Más bien al contrario, apremia. Ese soterramiento, considerado un proyecto clave de integración urbana, con una inversión superior a los 200 millones de euros, va a paso más lento de lo esperado, con la esperanza puesta en 2026.

Entre tanto, los avilesinos seguirán cruzando las vías entre el apeadero de la Rocica y la estación central de la ciudad. Se trata de poco más de un kilómetro donde la brecha ferroviaria que parte en dos la ciudad continúa a la expectativa de una intervención del Estado. Más próximas se esperan las obras de ampliación del andén que dará paso a la llegada definitiva de la alta velocidad a Avilés, o lo que es lo mismo, que permitirá una frecuencia más de los trenes a Madrid, cuestión muy demandada por el sector empresarial. Si el vecino municipio de Castrillón se considera un olvidado en las inversiones del gobierno del Principado, Avilés deberá mantener la presión con el gobierno central para que no se olvide por décadas una de sus cuentas pendientes en materia de infraestructuras. Porque el pasajero dos millones en el tren a Madrid parece un poco más lejano que el del aeropuerto. n