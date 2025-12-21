Se trata de un menú excepcional para una cena muy emblemática. Dada la excepcionalidad del conjunto de platos, con el pan, el postre y la bebida, la riqueza en calorías, también, se hacen notar, alcanzando más del 70% de las recomendadas para hombres y cerca del 90% por ciento para las mujeres, siempre y cuando se elija de acompañamiento de la paletilla de lechal la ensalada. En el caso que el comensal opte por las patatas fritas, incrementaría de forma sustancial el aporte calórico. Así, conviene que el resto de ingestas del día, desde el desayuno, sean frugales

Con esta cena no hay que preocuparse por el aporte proteico, ingeriremos más del doble de las proteínas que necesitamos a diario (100 gramos). Cabe señalar que para controlar el peso corporal conviene "poner proteínas en la mesa", porque las dietas altas en proteínas son más eficaces para mantener el peso o disminuirlo ligeramente.

En cuanto a la grasa, señalar que es un menú con un contenido relativamente moderado, lo que es de agradecer para la salud cardiovascular. El postre contiene nata y manteca de cacao, sin embargo la cantidad que se ingiere es pequeña.

El colesterol dietético es aportado fundamentalmente por los langostinos y la paletilla, pero su contenido es algo superior al 50% de la cantidad diaria recomendada. El contenido en hidratos de carbono lo aporta fundamentalmente el postre, la harina de maíz de la crema de marisco, el pan y las patatas para la lubina y las fritas del plato de cordero, si se opta por esta opción en lugar de ensalada.

Cabe señalar el alto contenido de vitaminas del grupo B (B3, B6 y B12), destacando sobretodo la B12, que es muy importante para formar glóbulos rojos, en este caso es aportada mayormente por la lubina, superando en cuatro veces la cantidad diaria necesaria. Cabe puntualizar que la absorción de esta vitamina disminuye con la edad, por lo que una gran cantidad de personas mayores necesitan suplementos de esta vitamina. Tiene un alto aporte de vitamina B3 (niacina) superando el doble de la diaria recomendada, esta vitamina es importante para regular el metabolismo energético necesario para que nuestras células desarrollen sus funciones. También resulta significativa la cantidad de B6, fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Es algo escaso en vitamina C, incluso si se opta por la opción de acompañar con ensalada el plato de paletilla de lechal, por lo que si se desea un buen aporte de esta vitamina se puede suplir con un desayuno con zumo de naranja.

En cuanto a minerales se cubren con creces las necesidades diarias de fósforo que es esencial para la buena salud de nuestros huesos y dientes, yodo (aportado principalmente por el marisco) fundamental para el funcionamiento adecuado del tiroides, y selenio (aportado por el marisco y lubina) importante por sus propiedades antioxidantes que protegen las células. En cuanto al aporte de hierro, mineral necesario para producir hemoglobina, se cubre el 90% requerimiento para hombres y el 50 % para mujeres en edad fértil, y del calcio 45% de la cantidad diaria recomendada fundamental para la estructura y fortaleza a los huesos y dientes, la coagulación de la sangre y el correcto funcionamiento de nuestros músculos y nervios.

Si se opta por lechuga para acompañar a la paletilla habrá una cantidad significativa de fibra. Por otra parte la compota de plátano del postre aporta efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal. El menú cuenta con un importante contenido de polifenoles aportados por el chocolate del postre y los vinos y son unos potentes antioxidantes que aportan beneficios en prevención de enfermedades cardiovasculares y también frente al cáncer. Los mejores vinos en este sentido son los que tienen un alto contenido de estos compuestos, como son, en este caso, los seleccionados en especial el tinto de garnacha y el jerez.