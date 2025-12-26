Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Nuevo Fernández

Carmen Nuevo Fernández

Sobre "Huellas en la sombra"

Me siento muy feliz con la misión de realizar este comentario a "Huellas en la sombra" de Mercedes Tuñón Arias por varios motivos: uno de ellos, porque somos verdaderas amigas de versos y encuentros. Encuentros, en los que solemos conversar sobre poesía, pero, sobre todo, sobre la vida, los sinsabores y decepciones que, no obstante, fructifican desde la realidad y la tierra y que, más tarde, libremente florecen y señalan siempre al cielo de los deseos y de la luz.

Las pérdidas, las ausencias, las injusticias, el dolor físico, el aislamiento voluntario, y, otras veces, no tanto, están presentes en las páginas de esta obra a modo de mosaico verosímil, siempre desde la sencillez y sin artificios y con la garra que aporta la verdad imponiéndose de forma reveladora y sacudiéndonos la conciencia. Por otro lado, el conocimiento y la moralidad se deducen en las páginas de este libro de la propia experiencia poética y estética de lo narrado, y es así como sentimos que, a medida que avanzamos entre las huellas o los versos de Merche, ganamos en sabiduría, adquiriendo la dureza necesaria para poder seguir viviendo aunque sea desde la postración de lo cotidiano.

Y eso es así, porque el sol siempre sale de nuevo, a pesar de las lágrimas, en cada sonrisa que Merche nos regala. Y merecen la pena sus palabras entrelazadas, porque a ellas asoma también la pureza del origen, de la niñez, del cariño más sincero, aunque no siempre haya sido correspondido.

Y eso es así, porque la rebeldía liberadora vence siempre al insomnio del abuso, y el amor que permanece es el que nos conmueve, nos defiende y nos guarda, y nos inclina a creer de nuevo en la humanidad, esa, que sí merece la pena recordar.

Y eso es así, porque aunque el alma duela hasta la extenuación, hasta casi desintegrarse, el poder sanador del ritmo y de su palabra, se eleva siempre ante la debilidad y, a veces, hasta la evocación de un padre que ya no está aquí, pero que siempre, de algún modo, le hará y nos hará compañía.

Y es así como se alcanza la claridad desde la oscuridad, es así como surgen victoriosos su versos, a través de su amor a la palabra poética que modula su grito en su valioso y discreto silencio y es así como Merche y, por extensión sus lectores, vencemos al ser cómplices de su emoción y al ser testigos de su sublime trascendencia.

