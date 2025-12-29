Un gobierno cesa cuando se rompe la relación de confianza que lo llevó a esa posición, bien a través de los votantes, o por parte de los grupos no mayoritarios, cuando plantean alguno de los mecanismos recogidos en la Constitución para retirar los apoyos con los que contaba el mayoritario. Avilés no ha vivido este 2025 ni una moción de censura ni una moción de confianza, que son las dos herramientas del sistema constitucional español para reagrupar las fuerzas políticas en momentos de crisis, pero sí se agudizaron las tensiones en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Cambia Avilés un año y medio antes. Hasta tal punto fue así que en febrero, la sintonía que hasta entonces manifestaban los socialistas con la coalición que equilibraban IU y Podemos, acabó partida en dos. Y apenas seis meses después de la armonía que quisieron trasladar en una imagen tomada a las puertas del Ayuntamiento para evaluar –en poco tiempo– el estado de salud de ese pacto llamado "de la Fruta" [por la calle en la que se emplazaba el hotel donde se desarrollaron las negociaciones] , a Avilés le tocó afrontar, por primera vez con un gobierno de izquierdas, un fuerte desacuerdo entre los socios de gobierno. Se solventó con una herida abierta para los de Podemos, que abandonaron la bancada de Cambia –no físicamente, aunque sí ideológicamente– para convertirse en oposición, y acabó saliendo a la luz pública lo llevaba cocinándose semanas: la necesidad de "abordar algunos cambios", y de "ajustar algunas delegaciones". Sara Retuerto y David García, de Podemos, pasaron a ser concejales sin cartera.

Avilés, el año de la transformación

Y, así, el año de la crisis del gobierno va camino de su final con un horizonte de incertidumbre para la industria eólica marina, que en Avilés tiene uno de sus pilares fundamentales, tras la última decisión de Donald Trump, o para la plantilla de Saint-Gobain, pendiente aún de la obra del nuevo horno. Será en las páginas de 2026 cuando se concrete el futuro de Baterías tras conocerse que el Puerto quiere hacerse con ese suelo. En lo inmediato, en las que serán las últimas páginas de 2025, queda la mancha de ese desacuerdo con los morados que no ha permitido, pese al esfuerzo de IU, cerrar el año con los presupuestos aprobados como cuando el PSOE gobernaba con mayoría holgada. n