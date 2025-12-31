El año de grandes inversiones

El comienzo de un nuevo año es un buen momento para reflexionar sobre los retos que debemos asumir como sociedad. Especialmente ante un contexto de grandes transformaciones como la que vivimos, que incide en todos los ámbitos de la vida, y que implica y exige la responsabilidad colectiva de decidir los objetivos que, como ciudad, debemos alcanzar.

Avilés es una ciudad modélica en este aspecto, porque manteniendo la sobriedad de su concepción de ciudad milenaria, se distingue por un ambicioso espíritu de transformación que se ha definido en el modelo de ciudad que hemos venido construyendo y que responde con claridad a los desafíos que debemos asumir como sociedad.

Uno de nuestros primeros retos es el modelo demográfico. Y un objetivo claro y determinado: hacer de Avilés una ciudad atractiva para que las familias jóvenes decidan iniciar su proyecto de vida. Para ello trabajamos en cuatro grandes ámbitos: vivienda de calidad y asequible, generar empleo de calidad y impulsar una amplia oferta formativa, facilitar la conciliación laboral y familiar, y una red de servicios públicos que doten de seguridad a las personas ante el futuro.

En este año 2026 vamos a realizar un fuerte impulso en las políticas de vivienda. Incrementaremos el parque de viviendas de alquilar asequible, creando nuevas viviendas de alquiler como hemos hecho en las antiguas viviendas de maestros de La Luz, y replicando el modelo en Versalles. Y junto el gobierno del Principado de Asturias se impulsará al construcción de 235 nuevas viviendas en la Grandiella.

Avanzaremos hacia una de ciudad en la que todos los agentes implicados se involucren en la conciliación de la vida laboral y familiar en todos los ámbitos de la vida –educativo, laboral y social–, porque debe ser un objetivo compartido y no una responsabilidad única de la administración. La red de escuelinas de 0-3 es un paso fundamental. Incrementaremos las actividades de conciliación con nuevos horarios.

Apostamos por la modernización de nuestra red de servicios públicos en la que Avilés siempre ha asumido un firme liderazgo, integrando las nuevas tecnologías en la prestación para ofrecer un servicio más amplio y de la máxima calidad.

El segundo gran reto es que Avilés avance en su condición de referente industrial. Especialmente en estos momentos en que el mundo está en un periodo de transición entre una industria del pasado y una nueva concepción de industria comprometida con la investigación, la innovación y la sostenibilidad. Una industria que responde a los nuevos desafíos del mundo y que asume como un activo propio la consolidación de entornos sostenibles generadores de alta calidad de vida.

Avilés se está convirtiendo en referencia industrial por ser capaz de aunar una moderna industria, generadora de alto valor añadido y empleo de calidad con un entorno altamente sostenible. Algo impensable hace unas décadas que hoy puede y debe ser una realidad.

Avilés está liderando ese proceso con grandes proyectos como el nuevo parque empresarial en los antiguos terrenos de baterías o la ampliación del Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación que nos permitirá avanzar en nuestro compromiso de impulsar nuevos proyectos industriales.

Veremos iniciarse el proyecto de Manzana del Talento que será una actuación de referencia nacional en el emprendimiento y atracción de nuevos proyectos industriales y avanzaremos en la definición de un nuevo mix energético, con una creciente presencia de energías sostenibles que son el futuro de Europa y que nos permitirán avanzar hacia la autonomía energética.

No es un reto fácil porque existe una reacción, esencialmente política, reacia porque supone esta transformación industrial supone un cambio en los equilibrios de poder económico y geopolítico. Avilés no va a claudicar y va a seguir liderando ese proceso. De la misma forma seguiremos asumiendo nuevos retos en la modernización comercial , de la mano de la Mesa del Comercio, como hemos conseguido en el último año. E impulsaremos nuevos proyectos dentro de nuestra concepción de Destino Turístico Inteligente, convirtiendo la cultura, el deporte y los congresos en fuentes de atracción de visitantes a la ciudad.

Nuestro tercer reto es la modernización de la Administración con la integración de las nuevas tecnologías y, especialmente de la inteligencia artificial, en todos los procesos administrativa. Debemos dar un paso de gigante en los procesos de tramitación administrativa que den respuesta de forma ágil y comprometida en la presentación de servicios a la ciudadanía.

Nuestro cuarto reto es seguir avanzando en la modernización de la ciudad, y especialmente de nuestros barrios, con el primer Plan de barrios de Avilés que supone poner negro sobre blanco los grandes proyectos que queremos impulsar en los próximos años en cada uno de nuestros barrios.

Debemos recordar que vivimos un momento en el que Avilés está movilizando el mayor volumen de inversión de las últimas décadas, gracias el firme compromiso de los Gobiernos de Asturias y de España, y a que Avilés ha conseguido ejecutar un gran volumen de Fondos Europeos por un importe que ya supera los 35 millones de euros.

En 2026 se ejecutarán inversiones fundamentales como el nuevo centro de Formación Profesional de La Grandiella, la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, el nuevo centro de arte del Palacio de Balsera, o la Manzana del Talento. Y proyectos privados como la llegada de la Universidad a la ciudad de la mano de la Universidad Nebrija, el segundo hotel de 5 estrellas de la ciudad, o nuevas urbanizaciones que nos permitirán que la ciudad siga creciendo, modernizándose y siendo atractiva para que nuevas familias impulsen su proyecto de vida en Avilés.

Juntos estamos consiguiendo que Avilés viva una nueva modernización como ciudad. 2026 es el año de las grandes inversiones.