Reyes Magos, lenguaje y convivencia

Con la llegada del Día de Reyes, una de las celebraciones más arraigadas en la cultura española, reaparece un debate que va mucho más allá de lo festivo: la tensión entre tradición, lenguaje, símbolos religiosos y neutralidad en el espacio público. La polémica sobre los Reyes Magos se suma así, con especial intensidad, a la ya conocida discusión sobre si es preferible decir "Feliz Navidad" o "Felices Fiestas", configurando un escenario que exige análisis sereno y rigor jurídico.

Históricamente, la festividad de los Reyes Magos hunde sus raíces en el relato evangélico de la Epifanía, pero su evolución social la ha convertido en un acontecimiento eminentemente cultural, familiar e infantil. Cabalgatas, regalos, ilusión y espacio público compartido forman hoy parte de una tradición que, sin perder su origen religioso, ha sido asumida colectivamente por creyentes y no creyentes como patrimonio cultural común.

Desde el punto de vista constitucional, el marco es claro y no admite interpretaciones interesadas. El artículo 16 de la Constitución Española garantiza la libertad religiosa y proclama la aconfesionalidad del Estado, lo que implica neutralidad institucional, no negación del hecho religioso ni eliminación de sus manifestaciones culturales. El Tribunal Constitucional ha subrayado que la neutralidad del Estado es compatible con el reconocimiento de tradiciones con raíz religiosa cuando estas tienen un evidente arraigo social y cultural.

En este contexto, cuestionar la presencia de los Reyes Magos en el espacio público o sustituirlos por fórmulas supuestamente asépticas no responde a una exigencia jurídica, sino a una determinada lectura ideológica de la laicidad. Una lectura que, paradójicamente, puede derivar en una forma de intolerancia simbólica al pretender borrar referencias culturales mayoritarias en lugar de garantizar el respeto a la diversidad.

Lo mismo ocurre con el debate lingüístico entre "Feliz Navidad" y "Felices Fiestas". Ambas expresiones son legítimas. Ninguna vulnera derechos fundamentales. El conflicto no está en las palabras, sino en el uso excluyente o moralizante que a veces se hace de ellas. La inclusión no se impone prohibiendo; se construye permitiendo.

En el ámbito de las relaciones laborales, administrativas y del protocolo institucional, la prudencia aconseja fórmulas respetuosas e inclusivas, especialmente en comunicaciones generales dirigidas a colectivos diversos. Sin embargo, ello no implica censurar expresiones tradicionales ni corregir a quien, desde la cordialidad, felicita la Navidad o desea un feliz Día de Reyes. La convivencia laboral se resiente cuando el lenguaje se convierte en campo de batalla ideológica.

En la vida civil, el criterio debería ser aún más sencillo: educación, contexto y empatía. Las cabalgatas de Reyes no excluyen a nadie por existir; excluyen solo cuando se instrumentalizan políticamente, ya sea para imponer una confesión o para negar una tradición. El espacio público no debe ser un terreno neutralizado hasta el vacío simbólico, sino un lugar compartido donde convivan identidades diversas sin jerarquías ni prohibiciones.

La verdadera madurez democrática no consiste en eliminar símbolos, sino en relativizarlos; no en uniformar, sino en convivir. Defender los Reyes Magos como tradición cultural no es un acto confesional, del mismo modo que optar por un lenguaje inclusivo no es una agresión a la historia.

En definitiva, ni los Reyes Magos amenazan la laicidad del Estado ni un "Feliz Navidad" pone en riesgo la convivencia. Lo que sí la pone en riesgo es confundir neutralidad con negación, tolerancia con censura y pluralismo con miedo. Y ese es un debate que, más allá de las fiestas, merece ser afrontado con rigor, serenidad y sentido común. Una sociedad madura no elimina sus tradiciones para incluir, sino que incluye sin miedo a sus tradiciones.