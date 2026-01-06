El pasáu día 16 foi el Día de la Soledá, esi mal que yá podríamos dicir endémicu qu’afeuta a un sector importante de la población, y que nun respeta nin edaes, nin llugares, nin profesión, nin estatus. Magar que los mayores seyan quiciás los más castigaos por esta gafura social. Y más nestes feches onde too rueda, pero que bien sabemos que non pa toos son tan felices. Agrávase esti mal coles lluces, los cantos, el baruyu, el consumismu… tolo qu’arrodia estes fiestes fai medrar la tristura y el sufrimientu de los que nun pueden ser tan felices, nun tán nesa onda del consumismu esaxeráu, que nada tien que ver col espíritu navidiegu.

Refiérome nesti artículu a la soledá non buscada, a la que sufrimos en silenciu, a la que duel, a la que nos manca nel corazón. Podemos tar rodiaos de xente, pero sentinos mui solos, y más solos cuando nos falta’l cariñu pol que naguamos, los afectos, la compañía, les pallabres de consuelu, la comunicación, los abrazos, les xuntes familiares; ello porque hai muncha incomunicación, magar que teamos rodiaos de xente per auquier, na calle, nes grandes superficies, nos espectáculos varios; en mediu de tantu ruíu caleyamos al debalu ente xente que nin te mira, nin t’escucha, nin t’ofrez una sonrisa. Vivimos nun mundu onde reina l’egoísmu y el yo. Midimos la vida polos “me gusta” nes redes sociales, con ¿amigos? virtuales, cola ocupación del tiempu en dir d’equí p’allá. Enxamás hubo tantes persones sintiéndose soles, abandonaes emocionalmente que ye lo que más duel.

Ye mui triste la soledá que llega cola edá, cuando los fíos abandonen el níu, cuando la casa te queda grande, cuando’l silenciu reina por cualquier requexu, cuando yá nun tienes a quien contar les coses, los enfotos, les preocupaciones, les allegríes y les penes y según va pasando’l tiempu, esta situación faise crónica, agravada cuando cada poco (casi cada selmana) llégate la noticia d’una persona conocida que se foi pal otru llau.

Pero esta maldita enfermedá del alma, afeuta güei tamién a los neños y a la mocedá. Viven apegaos a los móviles y otros artiluxos, víctimes de les redes sociales, apaliaos por mentires, pornografía y otres maldaes, angustiaos si nun tienen abondos siguidores; mentanto, los pas tán atacaos de trabayu y nun saquen tiempu pa escuchalos, pa comunicase, pa compartir allegríes, duldes y preocupaciones. Amás, a esta soledá non buscada acompáñala la crueldá y la falta d’empatía, la envidia y l’escaecer pensar en quién necesita que lu escuchemos.

Lo malo d’esta situación ye que nun hai demasiaes recetes pa combatila. Llegamos a un puntu nel que hemos a poner muncho de la nuesa parte, conciencianos de lo importante que ye la comunicación familiar y les rellaciones sociales; conciencianos que lo qu’importa nesta vida, que pasa nun tris, ye disfrutar de les coses pequeñes, recuperar los momentos pa compartir, y (re)aprender a escuchar y a contar y a querer.

Sicasí, magar estes gafures qu’acabo d’espeyar, existe otru tipu de soledá, momentánea, temporal, que ye buscada, y nesti casu ta xustificada. La soledá que permite pensar, escuchase, volver a ún mesmu. La soledá del escritor /a, del creador, de quien precisa silenciu pa ordenar el mundu interior. Esa soledá ye espaciu, ye respiru, ye llugar d’alcuentru con ún mesmu. Nun ye enfermedá, porque nun ocupa nin tol tiempu, nin tol espaciu. Ye una soledá que se disfruta, quiciás hasta necesaria, pero que nun xustifica la necesidá de compañía, de comunicación y d’empatía, que sufre un bon porcentaxe de la nuestra sociedá, y que preocupa a los profesionales de la sicoloxía y más a los que la sufren. Termino recomendando la llectura de "Pacto de Sangre" de Mario Benedetti, (que respiga). n