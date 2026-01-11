"Toda la gente que entre, que sepa que este es un grupo hecho para que la gente se reúna a pegarse. Sí, a pegarse". La contundencia de este mensaje en un grupo denominado "Pelearse x Valencia" es tal que no queda ninguna duda en el aire de cuál es su fin. En Avilés, sin haber llegado a los puños, el destino del futuro centro sociocultural de Villalegre-La Luz va camino de convertirse en un auténtico "Fight Club" donde la realidad supera a la ficción. Aquí los golpes se han quedado en el terreno de la dialéctica pero los 300.000 euros anunciados en el plan de barrios pactado entre PSOE e IU están a punto de erigirse como una de las diferencias principales para que el PSOE logre el respaldo necesario en las filas de Podemos para aprobar el presupuesto de 2026.

Y vuelve entonces a la memoria la pelea ciudadana (y política) por la marquesina de La Rocica del año 2017. Aquella singular construcción se vio envuelta en una polémica a raíz de su demolición, que fue refrendada mediante una consulta popular, en el marco de un proyecto de reurbanización de la avenida de Santa Apolonia, donde se encontraba emplazada originalmente. Varios miles firmas solicitaron al Ayuntamiento de Avilés la conservación de ese bien, o su traslado a un lugar cercano como el poblado de Llaranes. Tras un largo período de tiempo, éste se hizo efectivo, pero hasta completar ese viaje hubo opiniones para todos los gustos. Como ahora.

Y vuelve a la cabeza entonces un estribillo de Bunbury: "Para llegar hasta aquí/Mil partidas perdí/A veces hasta la calma/Resulta un tanto movida, sí/Para llegar hasta aquí/Plegarias atendidas/Cobertura entrecortada (...)".