Que Avilés necesita un cambio es evidente desde hace años…

Nuestra ciudad lleva muchos años bajo el mismo yugo, bajo las mismas siglas, salvo un pequeño paréntesis del 95 al 99, con presupuestos prorrogados, esta villa milenaria necesita un cambio, necesita nuevos aires que traigan nuevas ideas y nuevos pensamientos a una ciudad, que no por tener más de 1000 años es una ciudad vieja, sino que somos una urbe viva, con mucha proyección y dónde vivir es un lujo.

Tenemos la mar, nuestra querida ría felizmente recuperada hace unos años, tendría que servir en su margen izquierda para que la ciudad creciera a ese balcón privilegiado que es el mar Cantábrico, pero seguimos sufriendo la gran promesa incumplida, que es el soterramiento de las vías del tren, algo que es posible en muchos lugares pero que la desidia o incapacidad, hace imposible por el momento aquí. Avilés no puede entenderse sin sus barrios, parte fundamental de Avilés desde siempre, ya en época medieval podíamos hablar del Avilés intra muros y de extra muros. Barrios un tanto abandonados por el equipo municipal y por la oposición, algo de lo que puedo dar fe. Vivo actualmente en uno de esos barrios, Versalles, pues miren ustedes…No veo por la calle escuchando la voz de los vecinos, es decir, nuestra voz, a concejales de ningún partido ‘caleyando’ las aceras, ni están ni se les espera.

Hace falta caer hacia el municipalismo, algo que parece en desuso en nuestro Ayuntamiento, tanto por parte del equipo municipal como por parte de la oposición. Los comerciantes necesitan ver a sus concejales, los hosteleros necesitan tratar con sus concejales y verlos, los ciudadanos requieren tratar y charlar con sus concejales, las industrias requieren una cercanía por parte de los representantes públicos, etc, etc.

Avilés necesita una política más "ciudadana", más humana, y más cercana, que desde Foro Asturias estamos dispuestos a plasmar, ya que la enseñanza la tenemos desde la ciudad más poblada de Asturias, con su Alcaldesa a la cabeza, mostrándonos una forma de hacer política hacia el ciudadano.

Lo que no se puede o no se debe es intentar dar lecciones o peticiones de algo, sin estar inmersos en lo que realmente estamos pidiendo. Los ciudadanos de Avilés estamos cansados de escuchar cómo nuestros representantes públicos solicitan mejoras o atienden como suyas reivindicaciones de otros colectivos, sin ser parte dichos colectivos ni por asomo, y lo que es más grave, sin dar el más mínimo apoyo a los mismos.

Tenemos una ciudad que debido a ciertas políticas se ha convertido en un gran bulevar para pasear, con ampliar aceras, dificultando de manera continua al ciudadano el acceso al pequeño comercio. Una ciudad sin un solo carril bici o senda peatonal que pueda comunicar algún barrio con otro, o lo que es más importante comunicar un barrio con el centro de la ciudad. Se realizan aparcamientos supuestamente disuasorios en zonas alejadas del centro y con muy poca perspectiva de uso, ya que se trata de zonas elevadas de la ciudad como es la Grandiella, realmente ¿una persona mayor puede dejar allí su vehículo e ir caminando a realizar compras a la zona centro de la ciudad? Pedimos sentido común en las políticas municipales. Solicitamos cercanía en dichas políticas.

Se necesita hacer atractiva la ciudad, y para eso la entrada a la misma desde la autopista deja mucho que desear. Ese cambio de ciudad debe empezar por una entrada digna de la tercera ciudad de Asturias, no nos merecemos comentarios de ciudadanos de afuera lamentándose al acceder con sus vehículos. Desde Foro Asturias, venimos a hacer una política cercana, sin grandilocuencias ni debates, que al ciudadano no le interesan.

Lo que de verdad nos interesa a los ciudadanos es vivir en una ciudad cómoda, donde se pueda trabajar y no tener que buscar empleo fuera; dónde existan servicios de todo tipo para vecinos mayores y jóvenes; una ciudad atractiva y dónde la cultura sea un referente, como siempre lo fue Avilés, de ahí aquel calificativo tan acertado "la Atenas de Asturias".

Algunos nos hemos comprometido en dar un paso al frente en busca de ese cambio que Avilés merece, ya que estamos cansados de las mismas políticas de siempre; de políticas que no hacen prosperar a Avilés como se merece, de una forma de hacer política para unos pocos, en demasiadas ocasiones trasnochada, dónde se intenta monopolizar absolutamente todo: bien directamente a través del tejido asociativo, o bien creando "asociaciones o satélites" para controlar lo que interesa, o más bien para controlar lo que funciona.

En ello estamos, y en ello seguiremos, porque Avilés necesita un cambio…