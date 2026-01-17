¿Quién lo diría? ¿Quién diría que este enero de 2026 comienza uno el trayecto (si Dios quiere) con intención de cumplir su setentena de ciclo vital; o sea, que a mitad de año cumplo 70 tacos, vaya.

Avilés 2026

Félix, compañero: es un placer seguir compartiendo contigo esta página en libertad que LA NUEVA ESPAÑA nos sigue brindando este 2026, y que antes compartía con mi recordado y querido Fernando Balbuena.

Comienza el año, como antes comentaba, y las cosas lejos de cambios y actitudes, como es casi preceptivo con la llegada del nuevo año, siguen y parece que seguirán en la misma tónica.

Comienzo con una crítica (siempre constructiva) ya que lo que a continuación narraré redunda siempre en beneficio del ciudadano. Les comento, como digo, lo que sigue.

No podré en pocas líneas como éstas con las que cuento ocuparme o denunciar cosas que afectan a nuestra villa en la totalidad de su territorio, si bien, sí que lo haré –en este caso– del barrio en el que resido y que como otros, tiene sus cosas y casos.

En un tema concreto e importante como es el de la circulación viaria, específicamente el de peatones –adecuada y segura– existe un caso desde tiempo ha como para haberse ocupado ya de su solución.

Situémonos en la avenida de Alemania, y más exactamente en la fuente –que en su día fue de la discordia– que distribuye la circulación a cuatro calles: avda de Alemania y su prolongación, La Constitución y Pruneda. Existen allí, como es lógico, cuatro pasos de peatones que circundan la fuente. No tengo constancia de que en cada uno de ellos se haya podido producir algún tipo de percance o accidente. Lo que sí desde luego hubo, al menos en alguno, fue la posibilidad de haberse producido tal suceso y siempre por la misma razón: diré que una de esas ocasiones fue vivida en primera persona. La razón no es otra que su pésima señalización, tanto diurna como, especialmente, nocturna. Es muy urgente señalizar lumínicamente mucho mejor estos pasos de peatones. Si existiera una reglamentación legal al respecto de un mínimo de lúmenes que debiera haber en cada uno de ellos (ignoro si existe) estoy seguro que ninguno cumpliría con los mínimos de una iluminación legal exigida. No me gusta actuar de vate o adivino, pero las posibilidades de que esta pésima señalización actual sea motivo para que un día haya lamentablemente una desgracia en esa zona, son altamente probables. Ojalá mi predicción no tenga nunca lugar.

También este principio de año y en el mismo barrio, existe un lugar dejado de la mano de Dios –por lo visto– que parece ser ha sido denunciado por varios canales, haciéndose al tema caso omiso. Es el lugar que a continuación ubicaré, un lugar ciertamente peligroso, ya que justamente allí existe un colegio, con los consiguientes riesgos que los niños, que ahí van al cole –entre otras personas– llevan padeciendo algunos meses atrás y aún hoy mismo, por la negligencia de los responsables en su reparación.

A este periódico, en su momento, se enviaron fotos puntualmente del hecho. El lugar es la avenida de la Constitución con la rampa que justamente bordea el centro de salud de Sabugo, colindante al Colegio Juan Pablo II (Santo Tomás) y que baja a González Abarca. Pues existen en ese lugar un par de "vallas de seguridad" totalmente tiradas y deshilachados sus alambres, que en cualquier momento van a ser causa de un accidente más grave del que –según parece– ya hubo en la zona. Además debería de seguir siendo –como siempre– lugar de uso y acceso para sillas de ruedas y menesteres similares, y no una barrera deliberada por el abandono de la misma y su no puesta en servicio de una vez.

Queridos lectores, este espacio da para lo que da. Hoy se me ha agotado el mismo para poder seguir describiendo alguna que otra anormalidad, en este Avilés 2026.

Desearles a todos ustedes lo mejor, que disfruten de mucha salud, y que la Santina de Covadonga siga acogiéndonos –como siempre– este año también, bajo su Santo Manto. ¡Feliz Año Nuevo 2026! n