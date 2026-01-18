Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: La teoría del cambio y nuevos roles políticos en el contrato del agua

Tres plenos ha costado al Partido Popular que pudiera salir adelante la comisión del agua, y ha sido en el de enero, todavía pendiente del extraordinario en el que se aprobarán los presupuestos de Avilés para 2026, en el que ha visto logrado ese objetivo gracias al respaldo de Podemos a su propuesta. Y esos dos votos de los concejales morados –la parte de Cambia Avilés en la oposición– han llegado, precisamente, un día después de que dieran también su voto favorable al proyecto del PSOE para las cuentas locales del nuevo ejercicio.

La lectura ante este escenario permite sendos abordajes: por un lado, que Podemos se mantiene firme y no cede a posibles presiones en esta etapa que les ha tocado "bailar" en solitario, y que si los populares se emplean a fondo podrán aclarar las dudas existentes, a su modo de ver, sobre el citado contrato del agua.

Fue en la crisis de gobierno de hace un año cuando el PSOE defendió como prioridad tras su ruptura con Podemos que mantenían los objetivos impulsados en el acuerdo de gobierno de 2023 "para continuar transformando la ciudad". Dieciocho meses después de suscribir el denominado "pacto de La Fruta", poco o nada se había avanzado en el denominado observatorio del agua, que era más apuesta, a priori, de IU que de Podemos.

Del lado de la oposición, Vox también pide luz en el "agujero" del contrato del agua. La comisión impulsada por el PP, y lograda por los votos de los de Podemos, será, no obstante, de carácter temporal. A lo que se ha comprometido el PSOE es a activar ya el observatorio del agua, que tiene un carácter más de largo plazo, empujados ahora por el posicionamiento de todos los grupos de la oposición al respecto. No hay problema, dicen los socialistas, "contestaremos a lo que se nos pregunte", mientras que desde IU tildan ahora de "cínicos" a los populares por presentarse como "adalides del control" en el contrato del agua que anteriormente sí habían votado.

Llama la atención, pues, el cambio de roles entre gobierno, socios de gobierno y oposición respecto a una de las cuestiones que se vienen arrastrando desde el anterior mandato. Los populares quieren saber qué ocurriría si se incumplen las subidas fijadas en el contrato y las consecuencias de un posible desequilibrio económico en el mismo tras el Pleno del pasado octubre en el que PP, Podemos y Vox también votaron juntos.

Desde IU, pese a lo beligerantes que fueron en otras etapas, eran partidarios de aplicar la subida correspondiente al IPC en el recibo del agua pero no de realizar más aportaciones extraordinarias a la empresa concesionaria. Esa defensa que realizan como socios de gobierno deja en solitario al PSOE cuando haya que revisar las condiciones incumplidas en ese contrato.

Todavía sin amenaza de posible "tarifazo" de por medio, aún queda mucho debate plenario [y fuera de este órgano] para resolver el confuso mensaje que el gobierno y sus socios trasladan en este asunto. ¿Rema más a favor de resolver la situación del contrato del agua la comisión conseguida por el PP o la estrategia de desunir a los oponentes en la que PSOE e IU no acaban de lograr el golpe [o mensaje ] certero? Se verá, seguro, antes de verano.