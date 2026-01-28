Adelante Trasona

Sin entrar a valorar, por desconocimiento personal, los beneficios o perjuicios derivados de las actuaciones realizadas, sí puede afirmarse que la parroquia de Trasona, en el concejo de Corvera, fue la que concentró las mayores inversiones económicas de las cinco parroquias originales del medievo y el Renacimiento: Trasona, Solís, Cancienes, Molleda y Villa, especialmente a partir de la década de los 50 del siglo XX.

Estas inversiones de gran envergadura estuvieron ligadas, principalmente, a la implantación de las instalaciones de la emblemática Ensidesa, con talleres de fundición, calderería, mecanización, subestación eléctrica y otros servicios auxiliares. A ello se sumaron importantes actuaciones de obra civil, como la construcción del poblado de La Marzaniella, El Pobladín, las oficinas centrales, la adecuación de los terrenos, las canalizaciones y la urbanización asociada al complejo fabril, así como el emblemático embalse de Trasona. También merecen destacarse las inversiones derivadas del asentamiento de la empresa Enfersa la construcción de la autopista "Y" y, en fechas más recientes, la creación del ParqueAstur, la urbanización de Los Balagares y la instalación de pantallas antiruido en la autopista "Y" a su paso por Trasona, una actuación destinada a mitigar el impacto acústico sobre la parroquia y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

La historia de Trasona, al igual que la del conjunto del municipio de Corvera, se remonta a épocas anteriores al medievo. Entre sus hitos históricos figuran la transformación del antiguo camino real en la actual carretera AS-19, la construcción de los templos de San Vicente y San Pelayo entre los siglos XVI y XVII, así como el palacio de Peñalver, de esa misma época.

En 1921 se llevó a cabo la excavación para la vía del ferrocarril Ferrol-Gijón, proyecto que finalmente fue abandonado, pero que ya supuso una división física de la parroquia. Frente a la iglesia se mantuvo un sólido puente sobre cuya explanación se construyó posteriormente la autopista "Y" en su trazado actual por Trasona. Un año después, en 1922, se inauguró el ferrocarril de Carreño, con una estación que aún hoy se conserva, aunque desplazada unos 500 metros hacia el sur.

Las ilustres vecinas Loli y Rosi Rodríguez son, desde 2011, las autoras del blog "El Rincón de Trasona", una valiosa fuente documental que recoge con detalle los principales acontecimientos históricos y sociales de la parroquia en distintas épocas. El 8 de marzo de 2020 presentaron, además, una exposición fotográfica de gran interés documental en el centro sociocultural de Trasona.

En Trasona se produjo también un acuerdo vecinal mayoritario que, de haber prosperado, podría haber supuesto un hecho histórico de gran relevancia. En la sesión municipal del 30 de enero de 1929 se dio lectura a una instancia suscrita por 113 vecinos de Trasona solicitando la segregación de la parroquia para su integración en el municipio de Avilés.

La petición incluía los barrios de Truyés, La Marzaniella, Los Prados, Santa Cruz de Arriba, Santa Cruz, Overo, Fafilán, Palacio, San Pelayo, Cueto, Gabitos, Trasmonte, Pedrero, Tarín, Gudín, Rovés, Mocín, Silvota y La Barca, contando únicamente con el respaldo del concejal Marcelino Álvarez Menéndez.

En la sesión del 29 de febrero de 1929 se resolvió finalmente la cuestión, quedando reflejado en acta, de forma literal: "Vista la instancia presentada por Marcelino Martínez, de La Marzaniella, sobre la segregación de Trasona, queda denegada".

Esta aspiración de separación del municipio de Corvera pudo estar inspirada por el precedente de la segregación de Valliniello del municipio de Gozón, que cuatro años antes había pasado a integrarse en el de Avilés.