Xune Elipe, una de les voces más conocíes y constantes na defensa de la llingua asturiana, gana'l Premiu "Grana" d'ensayu con un estudiu sobre "Dixebra".

L'Asociación Grana, creada n'alcordanza de la activista xixonesa Yolanda Huergo, vien d'anunciar la obra ganadora de la segunda edición del Premiu "Grana" d'ensayu, que recayó nel trabayu "¡Da-yos caña! El tiempu y el contestu d'una banda de Rock Astur", del músicu ya investigador Xune Elipe. Esti gallardón, de periodicidá biañal, tien como oxetivu fomentar la investigación en llingua asturiana en cualesquier campu del conocimientu, amosando'l valir del asturianu como ferramienta válida pa la creación académica y cultural.

L'ensayu ganador analiza les circunstancies históriques, sociales y culturales que fixeron posible'l surdimientu de "Dixebra" n’Avilés, y el so papel como banda referencial del rock asturianu. El llibru entellaza elementos de calter históricu, social y cultural, con anécdotes personales y referencies bibliográfiques que documenten más de trés décades de trayectoria. Elipe inclúi nel so estudiu acontecimientos clave, a nivel mundial y local, como: la crisis del petróleu de 1973, la Transición política nel Estáu español, la reconversión industrial, el movimientu asturianista modernu, el nacionalitarismu llibertariu, el movimientu punk o la influencia de la música celta. Nel últimu apartáu define la identidá artística de Dixebra, poniendo l'acentu nel so mestizaxe musical, la repercusión pública, la reivindicación llingüística, les rellaciones lliteraries y el obrerismu temáticu.

Con un estilu, ente l’estudiu etnográficu y la crónica cultural, Elipe suma una nueva aportación a la so trayeutoria como divulgador de la música del país, con títulos como: "Llingua y rock" (1996), "Rockmería. Un repasu a la música popular del sieglu XX" (2009) o "Hai una llinia trazada. Historia de la música asturiana" (Premiu Máximo Fuertes Acevedo 2022).

Súmase Xune Elipe a Inaciu Galán, ganador de la edición nel 2023, cola obra "Los cuartos propios de la lliteratura asturiana: una conversación colectiva", que ta acabante d’espublizar la editorial Trabe. Con esti segundu ensayu premiáu’l Premiu "Grana" asítiase como un espaciu de prestixu cultural y compromisu llingüísticu, al poner en valir trabayos que contribúin a afitar el papel del asturianu nel ámbitu del pensamientu y la investigación.