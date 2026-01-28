Opinión
Grana
Xune Elipe, una de les voces más conocíes y constantes na defensa de la llingua asturiana, gana'l Premiu "Grana" d'ensayu con un estudiu sobre "Dixebra".
L'Asociación Grana, creada n'alcordanza de la activista xixonesa Yolanda Huergo, vien d'anunciar la obra ganadora de la segunda edición del Premiu "Grana" d'ensayu, que recayó nel trabayu "¡Da-yos caña! El tiempu y el contestu d'una banda de Rock Astur", del músicu ya investigador Xune Elipe. Esti gallardón, de periodicidá biañal, tien como oxetivu fomentar la investigación en llingua asturiana en cualesquier campu del conocimientu, amosando'l valir del asturianu como ferramienta válida pa la creación académica y cultural.
L'ensayu ganador analiza les circunstancies históriques, sociales y culturales que fixeron posible'l surdimientu de "Dixebra" n’Avilés, y el so papel como banda referencial del rock asturianu. El llibru entellaza elementos de calter históricu, social y cultural, con anécdotes personales y referencies bibliográfiques que documenten más de trés décades de trayectoria. Elipe inclúi nel so estudiu acontecimientos clave, a nivel mundial y local, como: la crisis del petróleu de 1973, la Transición política nel Estáu español, la reconversión industrial, el movimientu asturianista modernu, el nacionalitarismu llibertariu, el movimientu punk o la influencia de la música celta. Nel últimu apartáu define la identidá artística de Dixebra, poniendo l'acentu nel so mestizaxe musical, la repercusión pública, la reivindicación llingüística, les rellaciones lliteraries y el obrerismu temáticu.
Con un estilu, ente l’estudiu etnográficu y la crónica cultural, Elipe suma una nueva aportación a la so trayeutoria como divulgador de la música del país, con títulos como: "Llingua y rock" (1996), "Rockmería. Un repasu a la música popular del sieglu XX" (2009) o "Hai una llinia trazada. Historia de la música asturiana" (Premiu Máximo Fuertes Acevedo 2022).
Súmase Xune Elipe a Inaciu Galán, ganador de la edición nel 2023, cola obra "Los cuartos propios de la lliteratura asturiana: una conversación colectiva", que ta acabante d’espublizar la editorial Trabe. Con esti segundu ensayu premiáu’l Premiu "Grana" asítiase como un espaciu de prestixu cultural y compromisu llingüísticu, al poner en valir trabayos que contribúin a afitar el papel del asturianu nel ámbitu del pensamientu y la investigación.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...