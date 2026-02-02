Siempre que surge el tema y alguien pregunta qué opino de la Inteligencia Artificial respondo con absoluta sinceridad: me la refanfinfla. No quiero que me ayude en nada. No la necesito. Reconozco que es un invento asombroso, pero pienso seguir haciendo lo que haga sin su ayuda. No estoy en contra del progreso, si inventan algo para no tener que agacharme lo compro, pero me niego a que un robot sabelotodo me dé consejos.

Así es como pienso. Y si les parezco más bruto que un gañán mono cejo, lo acepto. La Inteligencia Artificial no me gusta. Es más, me genera rechazo. Sé que está presente en las instituciones, los servicios públicos, las empresas y hasta en los teléfonos móviles, pero agradecería que respetara mi voluntad y se mantuviera alejada de mi vida. Algo que intuyo difícil, porque ya lo ha invadido todo y hace lo que le viene en gana, estemos o no estemos de acuerdo. La prueba es que, si quiere, puede quitarnos la ropa y dejarnos en pelota. Basta que alguien pulse una tecla y el desamparo es total. Se acabó la privacidad. En cualquier momento podemos aparecer desnudos, a la vista de todos, y el miedo a semejante espectáculo nos tiene atemorizados.

Estamos en sus manos. El todopoderoso Elon Musk ha puesto a disposición del público en general, y los desaprensivos en particular, un programa llamado Grok que, con una simple fotografía, te desnuda y te convierte en un animalillo indefenso expuesto al mayor de los ridículos.

Este atropello desató las alarmas de los más confiados. Incluso en el Foro de Davos, que ya es decir, llegaron a la conclusión de que ninguna amenaza ha progresado tanto como la inteligencia artificial. Se ha convertido en un acelerador de los demás riesgos y, a falta de salvaguardas, supone un cóctel explosivo que puede llevarnos al caos.

Las nuevas tecnologías no deberían exigir, como pago, que inevitablemente tengamos que aceptar sus caprichos. Que nos desnuden de forma involuntaria y difundan las imágenes es un acto de vandalismo que merece pena de cárcel. Acostumbrados a pensarnos con cierta benevolencia, vernos sin ropa supone una humillación que sabotea nuestra intimidad. Sobre todo porque no es verdad que desnudos todos somos iguales. Ni mucho menos. Quienes ya tenemos una edad hacemos un esfuerzo por mantener nuestra decrepitud y nuestros atributos ocultos, no solo a la mirada ajena, también a la propia. Hace tiempo que, cuando me ducho, nunca me miro el cuerpo, me enjabono por todas partes y procuro no mirar para no decepcionarme. Pero ahora resulta que, a pesar de mis precauciones, cualquiera puede verme desnudo por obra y gracia de la Inteligencia Artificial. Y el daño no es artificial. Es real y afecta a mi dignidad.

Que puedan desnudarnos, más que un invento tecnológico, parece cosa de magia. Pero lo cierto es que pueden y lo hacen para que quede claro que somos insignificantes y no pintamos nada. El recado es que quien no se adapte y se someta a la Inteligencia Artificial será borrado del mapa.

Aunque esa terrible amenaza siga ahí, al acecho, tenemos nuestras armas. La solución no es complicada, solo requiere que pensemos por nuestra cuenta. Que utilicemos más el cerebro, que lo utilizamos poco y quieren que lo utilicemos todavía menos.