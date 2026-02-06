Echo la vista atrás e intento situarme en enero de 1999, pero realmente me cuesta, entre otras cosas, porque aquellos comienzos con mi sello discográfico fueron caóticos, y prefiero no recordarlo, entre una industria independiente que se venía abajo, y que yo no encontraba una distribución para las bandas de mi compañía a nivel nacional. Por eso fui recurriendo poco a poco a los conciertos de otras formaciones que se cruzaban en mi camino o en el de algunos gurú de la música asturiana. Y ese fue el caso de «Amaral», de Juan y Eva.

Cómo hemos cambiado

Quiero aprovechar este artículo en primer lugar, para desmitificar aquel concierto en el pub Don Floro en lo que respecta a su asistencia. Desde hace 25 años, más o menos, he oído y leído los datos del público asistente a aquel concierto verdaderamente increíbles, según muchísimos comentarios, el Don Floro estaba lleno hasta la bandera, o unas 200 personas llenaban el Don Floro… tremendo. No exagero si escuché incluso a no menos de 70 ú 80 personas decir, que estuvieron aquella noche allí.

En fin, nada de esto fue cierto. Todavía conservo el talonario de entradas que puse a la venta, y esta se paró en 37. Si, es cierto, 37 personas y unos 10 invitados, fueron el público que asistió aquella tarde noche lluviosa al Don Floro.

«Amaral» llegaban a la ciudad presentando su primer álbum, donde había canciones tan emblemáticas como Rosita, Un día más o Tardes, y que con la producción de Pancho Varona, tuvo colaboraciones muy interesantes como la de Los Secretos. Un viaje en Alsa, una cena en Casa Alvarín, y una pernoctación en el Hostal San Félix, esa fue la logística de aquel show.

Esta era la segunda visita del dúo zaragozano a Asturias, la primera había sido unos meses antes y por tanto su debut aquí, en Oviedo, en la Santa Sebe. El culpable de aquel concierto fue Alberto Toyos, y a la postre, quien les convenció para que aterrizarán en Avilés.

–Mirad, este es Béznar, seguro que os busca un bolo en Avilés.

No lo pensé. Aquella noche en la Santa Sebe también me quedé enamorado de sus canciones, de la misma manera que Toyos se había prendado de ellos en su presentación en Madrid semanas antes. No recuerdo muy bien la promo de aquel concierto, pero no logré mi objetivo, a pesar de haber empapelado Avilés de carteles, hacer entrevistas en la prensa y radio, etc. etc., y correr la voz de que esta banda eran muy buenos.

Para «Amaral» esa fue la época dura de la música, muchos bolos en pequeños clubs de toda España, hasta lograr encontrar su espacio en la industria y lograr grabar un segundo y un tercer disco, el emblemático Estrella de mar, hoy por hoy considerado uno de los 50 discos más influyentes del pop rock español.

Creo que fui testigo al igual que muchos seguidores asturianos de «Amaral», el propio Alberto Toyos, Yolanda Lobo, Arantxa Nieto o Jorge Otero…., de un merecido éxito, labrado desde la base, apuntando siempre en la buena dirección artística y compositiva.

Han pasado 28 años desde aquel primer disco, y yo que reconozco haberme quedado anclado en el sexto álbum, «Hacia lo salvaje», siempre los he admirado, porque no hay nada más difícil en este negocio que mantenerse contra vientos y modas.

Este sábado vuelven a Avilés, por lo que he leído habrá más 37 personas. Esta vez, sí. n