Goles inesperados

"Sonrisas y Lágrimas" es un musical clásico y una película emblemática que narra precisamente el contraste entre la alegría y la desgracia en la vida de la familia von Trapp en la Austria de los años 30. Hoy, domingo, es todavía posible disfrutar del espectáculo en el teatro Palacio Valdés aunque la semana completa en Avilés ha sido de sonrisas y lágrimas, y no precisamente las de la familia von Trapp. Arrancaba con el anuncio de desbloqueo de la firma del patrocinio del Ayuntamiento al Real Avilés para llevar en sus camisetas la imagen de la ciudad. En realidad, un desbloqueo que no era más que completar el trámite siete meses después de anunciar tal decisión. Pero, llegados al fin de semana, esa mezcla de potasio, lactosa y resina de pino para producir un humo claro y denso para anunciar la elección de nuevo Papa, se tiñó de negro, significando que no solo que no había consenso, sino que las relaciones entre el club y el Ayuntamiento se han roto.

Es ahora el presidente Diego Baeza quien llama a hablar "claro", quien insta a cumplir los compromisos adquiridos y quien reclama las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento (150.000 euros en concepto de patrocinio, y 75.000 más como subvención nominativa). Y quienes, en otro tiempo, exigían al club que pusiera sus cartas sobre la mesa y que respondiera ante Hacienda, aducen que los procedimientos administrativos, a veces, conllevan una demora más larga de lo que uno quisiera. Con las espadas en alto entre club y Ayuntamiento, poco parece que se avance respecto a la concesión del estadio. Lo que nos lleva, de nuevo, a la casilla de salida. Año 2020.

Más exitosas fueron las gestiones para ver cumplida la aspiración de la ciudad para convertirse en sede del Congreso Nacional de Industria. Avilés será escaparate en la primavera de 2027 de un de las grandes citas del sector y podrá exhibir la potencia de su polo de innovación y sus capacidades industriales. De fondo, continúa sobre el tablero de juego la aspiración tanto de la Autoridad Portuaria como de Indra para hacerse con los terrenos de Baterías. Por el momento, ninguno de los dos ha movido ficha mientras el dueño de la propiedad guarda también silencio.

De todo menos silenciosa fue la noche de ayer en el pabellón de La Magdalena. El primer gran concierto del año, con el dúo Amaral como protagonista, reunió a 6.000 almas para júbilo de los gestores de la agenda cultural. Para los vecinos de Versalles se está haciendo más complicado convivir cada vez más con grandes espectáculos y mantener su actividad cotidiana.

Enmudecida dejó a la clase empresarial la muerte de José Luis García Arias, fundador del Grupo Melca y uno de los últimos empresarios locales que crecieron e hicieron fortuna al calor del gran desembarco de la siderurgia en la ciudad. Mantener vivo el relato, las experiencias y la sabiduría de esas personas consideradas pilares de la identidad local debe ser un gesto a practicar más a menudo. Una lección de identidad local la trasladaron también estos días algunos de los protagonistas de la fiesta del Socorro, en Luanco, donde el cardenal Artime ensalzó la labor de quienes hacen pervivir costumbres "de generación en generación". Un gesto que trae más sonrisas que lágrimas. Como el final de los von Trapp.