Gracias, Amaral

Dicen que nunca debes conocer a tus ídolos. Que te montas una imagen idílica en tu cabeza y que después, a la hora de la verdad, nadie es tan especial como tú te imaginas. Puedo decir con mucho orgullo que todos los que dicen esa frase se equivocan. La Magdalena vibró este sábado con el concierto de Amaral, una banda que forma parte de la historia de España y de la banda sonora de varias generaciones. Su música engatusa tanto a mayores como a los más pequeños y, como prueba de ello, está mi caso. Porque, aprovechando la visita de la banda zaragozana, el niño que en 2008 se enamoró de Amaral pudo cumplir su sueño.

Me acuerdo de aquel momento a la perfección. Estaba la televisión encendida y, de repente, empezaron a sonar las primeras notas de “Resurrección”. Me quedé completamente embobado mirando a la tele. Ahí se produjo el flechazo. Tras ese momento lo tenía claro: necesitaba seguir escuchando a Amaral. De aquella no había ni Spotify ni nada parecido, por lo que, aprovechando una visita a ParqueAstur, me atreví a pedir el primer disco de mi vida. Tal fue mi insistencia que mis padres cedieron a mis deseos y, tras rebuscar, conseguí una de mis joyas más preciadas: “La barrera del sonido”.

Tal era mi ilusión que hasta en el patio del colegio me ponía a cantar canciones como “El universo sobre mí”. Eso sí, me tocó librar una pequeña batalla musical. Mi padre siempre apostaba, como hilo conductor de los viajes en el coche, por los discos de un dúo llamado Héctor y Juan. Yo, obviamente, solo quería escuchar a Amaral. Alguna vez me colé en el coche solo para cambiar el cd y poner mi disco, para así salirme con la mía.

Ese disco, el primer disco de mi vida, ha sido mi banda sonora durante muchos años. He pasado de jugar con mi hermano a adivinar sus canciones escuchando los primeros segundos a ponerlo, ahora por Spotify, en esos viajes un poco más largos, de los que necesitan banda sonora propia. Por eso, cuando se acercó el concierto, supe que era el momento de desempolvarlo. Le pedí a mi madre que rebuscase por casa, que ese disco tenía que volver a ver la luz. Ella, como buena madre, supo encontrarlo en un periquete. Con él en la mano me presenté en La Magdalena con un objetivo claro: conseguir la firma de Eva y Juan.

El dúo Amaral con el periodista Noé Menéndez. / Lne

Unos días antes había entrevistado a Juan Aguirre y no pude evitar confesarle la devoción que tengo hacía sus canciones. Fue inevitable. También hablamos de la responsabilidad que tienen figuras como la suya, que han creado himnos que todo el mundo reconoce. Viendo su directo me quedó claro por qué de la leyenda de este grupo.

En lo técnico del concierto no voy a entrar mucho. Primero, por desconocimiento. Y segundo, porque me es imposible ser objetivo cuando habló de Amaral. Solo puedo decir que tanto Eva como Juan tienen el mejor directo que he visto en mi vida. Su actuación fue sencillamente impecable.

Pero, tras el concierto, quedaba un último momento, la traca final. Tenía un cinco por ciento de batería cuando me llegó un mensaje: “Vas a poder conocerlos”. De repente me entró un cosquilleo. El sueño de ese niño que cantaba Amaral en el patio del colegio estaba a punto de cumplirse. El pabellón se iba vaciando, mi batería iba bajando poquito a poco… Y llego lo que tanto llevaba esperando.

Muchas veces, cuando entrevistas a alguien, piensas que puede llegar a ser una conversación sin más. Que, en cuanto el entrevistado cuelgue el teléfono, se olvida de lo hablado. Juan Aguirre me demostró que no. No solo se acordaba de mi historia, sino que también se la había contado a Eva. Cansados por el recital que acaban de dar, ambos fueron encantadores. Además, recordaron un concierto que tienen buen guardado: el último que dieron antes del confinamiento, que fue en el Suárez Puerta. Y sí, merece, y mucho, la pena conocer a tus ídolos. Aquel niño que cantaba “El universo sobre ti” en un patio de colegio en Navelgas y devoró su primer disco pudo cumplir su sueño.