Alertas meteoro ilógicas

Hay gente para la que el asunto de mayor relevancia, lo que está por encima de todo, es la previsión meteorológica. No son agricultores, son urbanitas ociosos que se interesan por el pronóstico del tiempo como los pilotos de fórmula uno cuando tienen que elegir los neumáticos. Quieren estar seguros de sí caerá un chaparrón o aumentará la temperatura, para salir de casa con un paraguas o despreocupados y sin ropa de abrigo. Y no se conforman con un pronóstico de media mañana en relación a la tarde, exigen ser informados, al menos, con un día de antelación a fin de tomar precauciones.

Están pendientes de los pronósticos, pero luego se enfadan y acaban cabreados si la predicción falla y salen a tomar unos vinos cargando con un paraguas que no necesitaban. Las predicciones meteorológicas indignan a mucha gente.

Si llueve durante dos o tres días y anuncian otra borrasca surgen miles de voces que protestan y culpan del mal tiempo a la tala de árboles en la Amazonia o al Ministerio de Hacienda. Para culpable vale cualquiera. Esta sociedad, en la que vivimos, practica la queja como deporte. La gente se queja de lo que es fácil quejarse y no protesta por lo que debería de protestar, si pusiera algo de su parte. Pero no lo pone. Protesta por cosas intrascendentes y se encoje de hombros cuando le hablan de la responsabilidad individual y de que los derechos no se sostienen sin los correspondientes deberes. Eso es historia. Unos protestan por qué falla la previsión del tiempo y otros porque acierta y los delata como niños consentidos. Un buen ejemplo fue aquella famosa frase del 112 asturiano: "Ya somos mayorinos". No lo parece cuando los helicópteros tienen que seguir rescatando a insensatos que se adentran en la montaña como quien sale a pasear por el parque o cuando la Guardia Civil se afana en poner vallas para impedir que la gente se acerque y saque fotos mientras el mar azota la costa con olas de nueve metros.

Los humanos del siglo XXI estamos opositando para ser los más estúpidos de todos los tiempos. Los hay que protestan por cargar con un paraguas cuando no llueve mientras que otros son capaces de adentrarse en una nevada con pantalones cortos y en chanclas. Es como si hubiéramos perdido el sentido común y nos volviéramos majaretas.

Cuesta comprender qué está pasando. Por alguna razón misteriosa, nadie es capaz de cuidar de sí mismo. Y eso explica que abunden los consejos infantiles: cruce por el paso de peatones, protéjase del frío, haga caso de la alerta amarilla, naranja o cualquiera del arco iris.... Procure beber agua cuando el calor aprieta. No se lance a la piscina desde el balcón del hotel…

Las precauciones de toda la vida, que cada uno tomábamos por nuestra cuenta, ahora son alertas imprescindibles para la supervivencia. El pasado 26 enero nos avisaron, con una alerta en el móvil, de que no nos acercáramos a la costa porque el oleaje era muy fuerte. Qué tiempos aquellos cuando uno miraba al mar y sabía, sin que nadie se lo dijera, si era peligroso acercarse. Detesto las alertas, pero ojala inventen una que nos avise cuando hacemos el imbécil.