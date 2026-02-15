"Ixuxú", en la memoria avilesina, era una peña del Descenso de Galiana pero también una banda de música muy vinculada a la folixa que crearon el himno del Antroxu avilesino en el esplendor de la fiesta, en los noventa . Aquel "Noloentiendo" que tantas veces sonó como homenaje al derroche de imaginación que hoy es el Decenso de Galiana, donde se pelea por ser el mejor, algunos creando auténticas alucinaciones sobre ruedas, sigue hoy todavía vigente.

Disfrutar del sábado de Antroxu en Avilés es una lección de "avilesinismo" en vena. Cantaban los "Ixuxú": "Pasa el examen, ven a Galiana, no seas mamón". Y vaya si merece la pena. Toda la calle tiene otro color. Se olvida el frío. Y el cansancio. Ni siquiera el tumulto en el que se convierte el acceso al Parche desde la calle San Francisco resulta pesado a ojos de un neófito en el Descenso de Galiana.

La sátira y el ambiente festivo mandan en el carnaval en Avilés, donde el humor y la música cobran otro cariz bien distinto a cualquier otro desfile que se celebra en estas fechas.

Lo corroboró estos días en la ciudad un maestro fallero, también extranjeros de visita en Avilés o padres que estrenaban este año la ilusión de ver a sus pequeños zambullirse en una fiesta que no entiende de edades. Pitufos y "aladines", cleopatras y piratas, incluso lobas con falda de tul enfilaron la espuma de Galiana sin más objetivo que formar parte de los juerguistas, aquellos que los de "Ixuxú" decían que estaban esperando todo el año a "verlas venir", y ese "verlas venir" del sábado de Antroxu incluía no solo un mar de artilugios sino también una explosión de júbilo general.

-¿Siempre hacen esto en estas fechas?

La pregunta de una valenciana despistada no hacía más que certificar que Galiana, allá donde va, triunfa. Y lo hace porque como decían los "Ixuxíu" en su mítico "Noloentiendo", compuesto por Ajo y Falo para el Descenso, la de Avilés es una folixa monumental, que engancha a los de toda la vida y a los nuevos. Y toda esa gente que abarrota la ribera del ‘río’ Galiana debería plantearse subir a su propia ‘embarcación’ en años venideros. Para vivir en el Descenso desde dentro y ‘caleyar’ por Galiana igual que hacían los pioneros en los noventa : con unas ganas contagiosas.

Solo un apunte para revisar a futuro: el ritmo del descenso se hace cada año más lento y aunque el escaparate antroxero alcanza proyección planetaria en este día convendría acotar los tiempos para que grandes y pequeños puedan disfrutar de Galiana en toda su extensión, y de principio a fin, sin caer en la extenuación.