El IV Semando Fest axuntó’l pasáu vienres 7 de febreru, na Sala Lata de Zinc d'Uviéu, a proyectos de música moza n'asturianu.

El Semando Fest nació coles mires de presentar el relevu xeneracional d'intérpretes y creadores na música asturiana y sirvir como espaciu de visibilización y alcuentru pa grupos qu'utilicen l'asturianu como llingua de creación artística.

Dende la so primer edición, el festival apostó por axuntar nun mesmu escenariu distintes propuestes musicales, favoreciendo l'espardimientu de nuevos proyectos y la continuidá d'iniciatives yá consolidaes dientro del panorama musical del país. Amosando, nestes anteriores ediciones, les propuestes d’Alicia Villanueva y Luis Francisco Álvarez Pola, Llevolu'l sumiciu, Loína, Algaire, Sandra Álvarez y Noemí González, Mostru l’Horru, Guieldu, Ochobre, Abéu, Ferla Megía, Alienda y Melandru.

Nesta cuarta edición, el festival axuntó sobre l’escenariu a Rellume, Entós, PVXARRA y la propuesta compartida de Fruela 757 y Lucía Rojo, que xira alredor de la tonada lletrónica. Caúna d'estes propuestes desenvuelve la so actividá dientro de la escena musical asturiana contemporanea, con formatos y planteamientos diversos, que van dende trabayos venceyaos a la tradición oral y musical hasta proyectos de creación actual. Trátase de proyectos bien distintos ente sí, tantu polos formatos como poles influencies, pero con un denominador común: l’usu de la llingua asturiana como ferramienta creativa y como elementu central del so discursu musical.

El Semando Fest afitóse, col tiempu, como un espaciu d’alcuentru pa nueves voces de la escena musical del país. Dende les sos primeres ediciones, la iniciativa apostó por crear un marcu compartíu onde convivan proyectos que tán dando los sos primeros pasos con otros que yá tienen un percorríu reconocible, favoreciendo asina la visibilización y la continuidá de la música n’asturianu.

Con esta nueva entrega, el Semando Fest caltién el so llugar dientro del calendariu cultural asturianu y reafirma un formatu de festival de sala que pon especial atención nes xeneraciones más nueves d’intérpretes y creadores, contribuyendo a dar puxu a una escena musical que sigue medrando y diversificándose en llingua asturiana.