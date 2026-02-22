Se dice que una persona cambia de chaqueta cuando modifica su opinión o da un salto a otro partido por motivos interesados: alguien que cambia de chaqueta es, por ejemplo, quien altera su opinión según lo que dice su jefe para estar de acuerdo con él; personas que cada año cambian de equipo... A esto se le llama tener cambios oportunistas de opinión. Hay políticos [aparentemente] sin principios que están dispuestos a cambiar de chaqueta y de partido sin ningún problema, con tal de continuar en el poder.

Con esta metáfora sobre los diferentes cambios de bando que se dan a lo largo de la vida podría ilustrarse la semana política en la comarca avilesina. Comenzó con una confusa interpretación de los de Vox Castrillón, vaticinando un acuerdo presupuestario entre PP y PSOE, que los segundos se encargaron de desmontar en un periquete y los que gobiernan ya certificaron un día después.

Un partido sin representación en la Corporación avilesina, aparentemente fuera de la escena política, Foro Asturias, ha sido el encargado de hacer visible esta semana, y no otras fuerzas locales con más presencia en el Consistorio, una realidad cada vez más palpable: que las inversiones del Principado en Avilés continúan sin fecha [de caducidad] como un humus de lombriz almacenado en un lugar fresco alejado de la luz solar.

Y luego, al pleno del viernes le sobró tirantez y le faltó juego dialéctico. La sequedad y brusquedad del gobierno por momentos se acompañó de una aparente falta del profundidad en los asuntos llevados al debate público por parte de quienes se sentaban enfrente y el resultado fue un poco más de lo mismo: el personal municipal, el comercio que languidece, canchas deportivas por reparar, contratos...Y el asunto fundamental de este mandato, el plan de Baterías, fue liquidado en pocos minutos a cuenta del "ruido" generado en los últimos días. ¿Ruido? Suerte que nos hemos encontrado con otro cambio de chaqueta en las filas del PP de Gozón para evaluar la consistencia de nuestros munícipes.

Con la careta del Antroxu ya guardada hasta el próximo año solo nos queda prepararnos para volver a debatir si es mejor el desfile de carrozas del Bollo por la mañana o por la tarde. Tomen asiento que se avecina otro cambio de casaca. Una expresión que, por cierto, en la época luterana significaba dejar el partido de uno y seguir el contrario.