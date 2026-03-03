Identidades en tránsito: autonomía, salud mental y racionalidad jurídica

En los últimos años ha ganado visibilidad el denominado fenómeno therian, referido a personas que expresan una identificación simbólica o subjetiva con animales no humanos. Aunque su difusión es reciente y amplificada por redes sociales, la hibridación imaginaria entre lo humano y lo animal no constituye una novedad histórica: aparece en tradiciones mitológicas, totémicas y espirituales de diversas culturas. La singularidad actual radica en su exposición pública y en la reacción que suscita.

Desde el punto de vista jurídico, la delimitación conceptual es esencial. El ordenamiento reconoce personalidad jurídica exclusivamente a los seres humanos, premisa estructural del sistema constitucional y civil. Cualquier alteración de ese fundamento afectaría a categorías nucleares del Derecho. Ahora bien, la mayoría de las manifestaciones vinculadas a estas identidades no comportan una pretensión normativa, sino que se inscriben en el ámbito de la libertad ideológica y de expresión. No existe, en términos generales, una reivindicación jurídica de transformación del estatus legal.

El análisis sociológico permite encuadrar el fenómeno dentro de dinámicas propias de experimentación identitaria, especialmente presentes en etapas juveniles: búsqueda de singularidad, pertenencia a microcomunidades y construcción simbólica del yo. La historia reciente demuestra que múltiples corrientes culturales inicialmente percibidas como disruptivas terminaron diluyéndose sin impacto estructural. La exploración identitaria forma parte del proceso de maduración y no constituye, por sí misma, una amenaza institucional.

Lo preocupante no es la existencia de estas expresiones simbólicas, sino la sobrerreacción que las presenta como síntoma de decadencia civilizatoria. La desproporción resulta evidente cuando se comparan con fenómenos que sí lesionan bienes jurídicos esenciales: violencia estructural, discursos de odio, negacionismo científico o erosión deliberada de consensos democráticos básicos. La amplificación mediática de conductas minoritarias, carentes de daño verificable, contribuye a una distorsión de prioridades.

Con frecuencia, el debate se entremezcla con la identidad de género, generando confusión conceptual. Conviene subrayar que la transexualidad cuenta con respaldo científico y reconocimiento normativo consolidado, circunstancia que no concurre en la identidad trans-especie. Equiparar ambas realidades carece de rigor técnico. La defensa de la dignidad humana exige combatir toda discriminación, pero también preservar la coherencia jurídica. Ni todo fenómeno emergente requiere reconocimiento legislativo inmediato ni toda conducta minoritaria constituye patología. El criterio rector debe ser la evidencia científica y la protección efectiva de derechos, especialmente cuando intervienen menores.

En materia de salud mental, el enfoque debe ser prudente y no estigmatizador. La adolescencia es una etapa de especial vulnerabilidad psicológica y requiere acompañamiento profesional cuando proceda, evitando convertir la diferencia en espectáculo público. La exposición sensacionalista puede generar efectos contraproducentes y reforzar dinámicas de polarización.

No puede obviarse, además, la instrumentalización política de estas cuestiones. Determinados sectores ideológicos han utilizado fenómenos marginales como ejemplo de supuestos "excesos culturales", integrándolos en narrativas de crisis moral. En España, esta retórica aparece asociada a entornos vinculados a la extrema derecha; en el ámbito europeo se observan dinámicas semejantes en formaciones nacional-populistas como Rassemblement National. No se trata de ejes programáticos centrales, sino de recursos simbólicos que simplifican debates complejos y movilizan emocionalmente a determinados electorados. La relevancia política del fenómeno es mayor en el plano narrativo que en su dimensión real.

Desde la óptica de las políticas públicas, el principio de proporcionalidad debe orientar la agenda. En sociedades donde persisten la violencia de género, los abusos a menores, la desigualdad estructural y la precariedad laboral, resulta cuestionable dedicar atención desmedida a identidades simbólicas que no generan amenaza sistémica. La acción del Estado social debe priorizar la prevención del daño efectivo y la garantía de derechos fundamentales.

Los desafíos contemporáneos son de otra naturaleza: la investigación biomédica frente a enfermedades graves, la salud mental como problema creciente, la inseguridad alimentaria derivada de desigualdades distributivas y conflictos armados, o la necesidad de fortalecer el derecho internacional ante la persistencia de guerras. Estos retos comprometen directamente la dignidad humana y la estabilidad democrática.

El debate sobre identidades emergentes debe situarse, por tanto, en un marco de racionalidad jurídica, evidencia científica y jerarquía de prioridades, evitando tanto el alarmismo como la banalización.

Una sociedad verdaderamente madura no se distrae con símbolos marginales mientras descuida las injusticias estructurales que comprometen su propio fundamento democrático.