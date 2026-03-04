El futuro de Baterías

Uno empieza a ser escéptico cuando ve los derroteros que está tomando Sepides con esos terrenos, vemos como ahora dice venderlos en una única actualización, y yo me pregunto... ¿Que pasa con la naves de Almacenes que se iban a destinar a I+D de Arcelor?

Luego uno ve cómo hay dos proyectos totalmente distintos. Uno el de Puerto, que si nos paramos a pensar para qué quiere esos terrenos no es más que para convertirlos como los de la margen izquierda de la ría, para parques eólicos y para almacenar carbón, o dos, se apuesta de verdad por un proyecto como el de Indra que apuesta de forma inmediata por instalar industria ligada a la defensa, como se va hacer en Gijón y en La Felguera. O vamos a perder la oportunidad de aprovechar los mejores terrenos de Asturias , de tener puestos de trabajo y calidad en favor de tener unos terrenos para almacenar productos como quiere el puerto.

Aquí tenemos que recordar que Sepides es el estado, igual que el Puerto. ¿Se quiere beneficiar al Puerto? O de lo contrario se apuesta por un proyecto de verdad, por un proyecto que aporte riqueza y puestos de trabajo para esta comarca.

Sería triste que Indra con este proyecto se marchara para León o Galicia que también apuesta por Indra.

Solo una pregunta: ¿Que se hizo con la Isla de la innovación? ¿ Lo recuerdan ustedes? Yo creo que en estos terrenos tiene que haber claridad y apoyo de verdad del Gobierno de Asturias y de España, esta comarca lo merece.