El pasado martes la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Oviedo ofrecía en Avilés un entretenido programa musical, con el mismo repertorio que habían interpretado una semana antes en el auditorio del Conservatorio de Luarca, donde también obtuvieron excelentes resultados tanto de ejecución como de asistencia de público.

Majestuoso Dvorak

Las obras, un profundo e impetuoso Beethoven con su "Obertura Coriolano", y posteriormente la popular Sinfonía Nº 9 "del Nuevo Mundo" de Dvorak – cerrando el programa con la "Conga del Fuego Nuevo" de Márquez como propina–, se ejecutaron sin mayor dificultad y con mucha solvencia por una orquesta joven pero sobradamente preparada para interpretar y producir eventos de calidad en el panorama musical asturiano. Con unas cuerdas muy bien timbradas en los fortísimos y mesuradamente delicadas en los pasajes más recitativos, unidas a una percusión y unos metales potentes y ágiles que aportaban la grandilocuencia que se esperaba de ellos, y completados con una excelente ejecución de las maderas –especial mención al delicadísimo solo de corno inglés, acompañado por las cuerdas y exquisitamente defendido por la formación en su totalidad – consiguieron una interpretación repleta de texturas y claroscuros que son más que una simple declaración de intenciones.

La dirección, a cargo de su titular el maestro Pedro Ordieres, gestionó cada elemento del conjunto de forma óptima, trasladando su solvencia y conocimiento a la ejecución; un resultado que, en conjunto, deja clara la extensa trayectoria que está por llegar para esta formación. Si bien es heredera directa de la desgraciadamente extinta Orquesta Universitaria de Oviedo, es innegable la voluntad de continuidad de sus integrantes que defienden con maestría su espacio sobre el escenario, a la vez que demuestran hábilmente su capacidad de aportar música de calidad al crisol cultural de la región, algo que logran en cada uno de sus conciertos.

Es por ello una tónica cierta y cada vez más habitual que juventud no está para nada reñida con excelencia. Y si a ello le sumamos ilusión, coraje y buena gestión, el resultado no puede ser otro que un concierto de calidad como el vivido el pasado martes.