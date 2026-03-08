Dice Miguel del Arco que "La Patética", su penúltimo espectáculo, "se inspira libre y remotamente en ‘Morir’, la novela de Arthur Schnitzler". Y si lo dice será porque así se lo parece.

Cuento de vida y muerte

Para mí, sin embargo, tiene un aire, nada oculto, al "Cuento de Navidad", de Charles Dickens, con la Parca incorporada. Un director de orquesta prepara la versión perfecta de la Sexta Sinfonía de Tchaikovski –"La Patética"–. Y Tchaikovski, como el fantasma de las Navidades pasadas, se planta en el estudio de grabación–habitación de hospital- morgue (obra de Paco Azorín) que es donde se va a desarrollar el proceso creativo que está llevando ese director de orquesta perfeccionista que se presenta sobre la escena con las carnes de un gigantesco Israel Elejalde y, en compañía, de un extraordinario Fran Caños, que cede su alma y su aliento a Piotr Ilich, al compositor. Ellos dos encabezan un reparto extraordinario que canta en ruso, que se transforma en un segundo, que acongoja y hace reír. Los seis se llevaron la aclamación final. Da gusto.

Del Arco presenta una fábula que parece que va a ir de eso, de crear y sus dolores, de la naturaleza del arte, pero muy pronto da un volantazo y lel drama se pasa a comedia negra. Ernesto Sábato decía que la literatura era el campo en el que se explica la lucha de un hombre frente al mundo. El arte forma parte de la vida; la vida, toda ella es un arte. (Lo dice la Madre cuando le reprocha al director que sea incapaz de contar sus propia vida "de una manera distinta": somos, al final y al cabo, el relato que nos contamos todas las mañanas, Juan Mayorga mediante).

"La Patética" es uno de los espectáculos más redondos del momento. Se vio antes de anoche en el Centro Niemeyer, uno hubiera sido feliz quedándose a vivir en él.